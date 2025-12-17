دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در آیین افتتاح مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی، این رویداد را گامی راهبردی برای نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه در تحولات شتابان فناوری دانست و بر ضرورت پیوند هوش مصنوعی با علوم انسانی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ورود به دنیای جدید فناوری، امری تدریجی و بخشی نیست، گفت: دانشگاه‌ها ناگزیرند همه حوزه‌های تخصصی خود را هم‌زمان با تحولات هوش مصنوعی پیش ببرند تا بتوانند از فرصت‌های این فناوری برای پیشرفت جامعه استفاده کرده و در عین حال، مخاطرات و چالش‌های احتمالی آن را مدیریت کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اهمیت حضور فعال دانشکده‌های علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی در کنار دانشکده‌های فنی و مهندسی، افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های هوش مصنوعی ناشی از خلأ‌های علوم انسانی است و در صورت بی‌توجهی به فرهنگ و مبانی انسانی، این فناوری می‌تواند پیامد‌های منفی اجتماعی به همراه داشته باشد. به گفته وی، دانشگاه به دلیل برخورداری از دیسیپلین‌های متنوع، بهترین بستر برای هم‌افزایی این حوزه‌ها و شکل‌گیری یک حرکت ملی و اثرگذار است.

آقامیری همچنین از امضای توافق‌نامه‌ای با ستاد علوم شناختی خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، مرکز داده‌های بزرگ در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند دانشگاه را به مرجع داده‌ای کشور در حوزه‌های مرتبط تبدیل کرده و زمینه ارائه خدمات تخصصی متنوع به جامعه و صنعت را فراهم کند. این مرجعیت داده‌ای در کنار مرجعیت علمی، جایگاه دانشگاه را در آینده کشور تقویت خواهد کرد.

وی در ادامه از تلاش‌های مجموعه خانه هوش ایران، بخش‌های پژوهشی دانشگاه، دانشکده‌های علوم و فناوری، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی و همچنین پژوهشکده فضای مجازی قدردانی کرد و بر ضرورت مشارکت همه دانشکده‌ها، به‌ویژه دانشکده‌های علوم انسانی، در فرآیند توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران دانشگاهی و صنعتی در راه‌اندازی این مرکز، ابراز امیدواری کرد که مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید بهشتی به یکی از کانون‌های شکوفایی علمی و فناوری کشور تبدیل شود. همچنین از حضور خانواده شهید سید امیرحسین فقهی در این مراسم تقدیر و یاد و نام این شهید گرامی داشته شد.