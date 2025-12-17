بر اساس مطالعه جدید کارشناسان سوئیسی انتظار می‌رود حداقل نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا پایان قرن به دلیل تغییرات اقلیمی ناپدید شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مطالعه جدیدی که توسط کارشناسان سوئیسی انجام و در مجله Nature Climate Change منتشر شده است، انتظار می‌رود حداقل نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا پایان قرن به دلیل تغییرات اقلیمی ناپدید شوند.

به گزارش ایسنا، این مطالعه هشدار می‌دهد که با افزایش دمای جهانی، تا اواسط قرن، سالانه بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ یخچال طبیعی ممکن است ناپدید شوند.

در حال حاضر، سالانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ یخچال طبیعی در سراسر جهان در حال ناپدید شدن هستند.

محققان موسسه فناوری فدرال سوئیس در زوریخ (ETH Zurich) تخمین می‌زنند که اگر دمای جهانی ۲.۷ درجه سانتیگراد افزایش یابد - روند گرمایش فعلی - چهار پنجم از بیش از ۲۰۰ هزار یخچال طبیعی جهان تا سال ۲۱۰۰ ناپدید خواهند شد.

اگر گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود شود، مطابق با توافقنامه اقلیمی پاریس، حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی امروزی قابل حفظ هستند. در بدترین حالت، یعنی گرمایش ۴ درجه سانتیگراد، از هر ۱۰ یخچال طبیعی تنها یک یخچال باقی خواهد ماند.

محققان گفتند: این تضاد‌ها نشان می‌دهد که چگونه یک سیاست اقلیمی بلندپروازانه می‌تواند سهم اساسی در حفظ یخچال‌های طبیعی داشته باشد.

به گزارش آناتولی، برخلاف تحقیقات قبلی، این مطالعه نه تنها بر حجم و مساحت یخچال‌های طبیعی، بلکه بر تعداد یخچال‌های طبیعی نیز تمرکز داشت و تأکید کرد که حتی ناپدید شدن یخچال‌های طبیعی کوچک نیز می‌تواند تأثیرات محلی قابل توجهی داشته باشد.

به گفته «ماتیاس هاس»، یکی از نویسندگان این مقاله و متخصص یخچال‌های طبیعی که در این تحقیق مشارکت دارد، تنها در سوئیس بیش از ۱۰۰۰ یخچال طبیعی در طول ۳۰ سال گذشته ناپدید شده‌اند.

در این مطالعه آمده است یک یخچال طبیعی زمانی ناپدید شده تلقی می‌شود که مساحت سطح آن به زیر ۰.۰۱ کیلومتر مربع (یک هکتار) برسد یا جرم باقی‌مانده آن به زیر یک درصد از حجم اولیه خود برسد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: یخچال های طبیعی ، دمای جهانی
خبرهای مرتبط
حفاظت از یخچال‌های طبیعی چه ضرورتی دارد؟
در کنفرانس بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی؛
عارف: ایران توانسته پلی میان نظام سنتی و فناوری مدرن در مدیریت آب ایجاد کند
۴۴ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه همچنان خالی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی هستند
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
آخرین اخبار
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
توسعه نسل جدیدی از ماهواره‌ها در آمریکا
فرضیه‌ای جدید در مورد تشکیل سیارات در کیهان
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
منادی: زیرساخت شبکه «شاد» تقویت می‌شود
آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌بیند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد
۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی هستند
زیرساخت افزایش ظرفیت پزشکی باید فراهم شود/ کمبود متخصص در مناطق محروم
وجود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در پایتخت
نزدیک شدن دنباله‌دار 3I/ATLAS به زمین یک هدیه استثنایی برای ستاره‌شناسان
نحوه ارزیابی سلامت کلیه برای افراد دیابتی + فیلم
ابتکاری تازه برای افزایش عمر و کارایی باتری گوشی‌های هوشمند
واکنش کاظمی به حواشی اخیر پخش موسیقی در مدارس
مشکلات آموزش‌وپرورش با همراهی معلمان و مدیران حل می‌شود
تجویز فضای مجازی برای درمان دیسک کمر بدون جراحی + فیلم
تاثیر منفی تخریب محیط زیست و آلودگی هوا بر روی سلامتی افراد
کشف استارتاپ‌های مستعد از سراسر ایران در اینوتکس‌پیچ ۲۰۲۶