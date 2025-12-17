باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مطالعه جدیدی که توسط کارشناسان سوئیسی انجام و در مجله Nature Climate Change منتشر شده است، انتظار می‌رود حداقل نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا پایان قرن به دلیل تغییرات اقلیمی ناپدید شوند.

به گزارش ایسنا، این مطالعه هشدار می‌دهد که با افزایش دمای جهانی، تا اواسط قرن، سالانه بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ یخچال طبیعی ممکن است ناپدید شوند.

در حال حاضر، سالانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ یخچال طبیعی در سراسر جهان در حال ناپدید شدن هستند.

محققان موسسه فناوری فدرال سوئیس در زوریخ (ETH Zurich) تخمین می‌زنند که اگر دمای جهانی ۲.۷ درجه سانتیگراد افزایش یابد - روند گرمایش فعلی - چهار پنجم از بیش از ۲۰۰ هزار یخچال طبیعی جهان تا سال ۲۱۰۰ ناپدید خواهند شد.

اگر گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود شود، مطابق با توافقنامه اقلیمی پاریس، حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی امروزی قابل حفظ هستند. در بدترین حالت، یعنی گرمایش ۴ درجه سانتیگراد، از هر ۱۰ یخچال طبیعی تنها یک یخچال باقی خواهد ماند.

محققان گفتند: این تضاد‌ها نشان می‌دهد که چگونه یک سیاست اقلیمی بلندپروازانه می‌تواند سهم اساسی در حفظ یخچال‌های طبیعی داشته باشد.

به گزارش آناتولی، برخلاف تحقیقات قبلی، این مطالعه نه تنها بر حجم و مساحت یخچال‌های طبیعی، بلکه بر تعداد یخچال‌های طبیعی نیز تمرکز داشت و تأکید کرد که حتی ناپدید شدن یخچال‌های طبیعی کوچک نیز می‌تواند تأثیرات محلی قابل توجهی داشته باشد.

به گفته «ماتیاس هاس»، یکی از نویسندگان این مقاله و متخصص یخچال‌های طبیعی که در این تحقیق مشارکت دارد، تنها در سوئیس بیش از ۱۰۰۰ یخچال طبیعی در طول ۳۰ سال گذشته ناپدید شده‌اند.

در این مطالعه آمده است یک یخچال طبیعی زمانی ناپدید شده تلقی می‌شود که مساحت سطح آن به زیر ۰.۰۱ کیلومتر مربع (یک هکتار) برسد یا جرم باقی‌مانده آن به زیر یک درصد از حجم اولیه خود برسد.

منبع: ایسنا