مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در کل کشور شناسایی و مجاز می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سید زاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در کل کشور شناسایی و مجاز می‌شوند.

او با اشاره به روند برخورد با انشعابات غیر مجاز ادامه داد: در گام اول پس از شناسایی، اخطار‌هایی به این افراد داده می‌شود تا هزینه‌هایی را که در طول دوره مصرف غیر مجاز از آب استفاده کرده‌اند، پرداخت کنند. این شامل خسارت‌ها و حق انشعاب است.

سید زاده افزود: در صورتی که این افراد به اخطار‌ها توجه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و برخورد قانونی و قضایی با آنها انجام خواهد شد. گفتنی است که جرایم سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز ، آب و فاضلاب ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
ناعدالتی در اعمال افت فشار آب بین مناطق مختلف تهران وجود دارد؟
بهره‌برداری از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تا قبل از ۲۲ بهمن
پایان نبرد بانوان پینگ‌پنگ‌باز وزارت نیرو در کرمان + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
آخرین اخبار
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود