باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - سید زاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در کل کشور شناسایی و مجاز میشوند.
او با اشاره به روند برخورد با انشعابات غیر مجاز ادامه داد: در گام اول پس از شناسایی، اخطارهایی به این افراد داده میشود تا هزینههایی را که در طول دوره مصرف غیر مجاز از آب استفاده کردهاند، پرداخت کنند. این شامل خسارتها و حق انشعاب است.
سید زاده افزود: در صورتی که این افراد به اخطارها توجه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و برخورد قانونی و قضایی با آنها انجام خواهد شد. گفتنی است که جرایم سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته شده است.