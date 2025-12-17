بارش‌ها در هرمزگان در دومین روز به شدت در تمام نقاط حال باریدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه - مردم هرمزگان با بارش این رحمت الهی بسیار خوشحال هستند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با فعالیت دومین سامانه بارشی تاکنون بیشترین بارش با ۱۵۱ و دو دهم میلیمتر به جزیره لاوان اختصاص داشته است.

حمزه نژاد افزود: در این مدت در بندرخمیر ۱۳۳ و یک دهم، پارسیان ۱۰۱ و یک دهم، قشم دریایی ۹۸ و شش دهم، بستک ۹۴ و پنج دهم، میناب ۸۱ و سه دهم، بندرلنگه ۷۴، رودان ۷۲ و نه دهم، بندرعباس ۶۸ و یک دهم و حاجی آباد ۵۳ میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: از پنجشنبه تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعال می‌شود و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.

 

 
 

 

 

برچسب ها: بارش باران ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
دومین بارش باران پاییزی در هرمزگان + فیلم
هشدار هواشناسی سطح زرد/ورود سامانه بارشی
بارش باران و راه افتادن آب در خیابان های بندرتاریخی کُنگ و بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیدا شدن جسد کودک غرق شده در سیلاب هرمزگان
دومین روز از بارش‌های باران در هرمزگان
آخرین اخبار
دومین روز از بارش‌های باران در هرمزگان
پیدا شدن جسد کودک غرق شده در سیلاب هرمزگان
دختر ۹ ساله در رویدرِ هرمزگان طعمه سیلاب شد/ اعزام تیم‌های امدادی به محل حادثه
همه اداره ها و دانشگاه‌های هرمزگان چهارشنبه تعطیل است
سیلاب یک کودک را در روستای کروئیه هرمزگان با خود برد
باغ‌های قدیمی رودان، جوان می‌شود
هرمزگان زیر سایه سامانه بارشی؛ توقف تردد دریایی، انسداد محور بندرخمیر و لغو پرواز‌ها