باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه - مردم هرمزگان با بارش این رحمت الهی بسیار خوشحال هستند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با فعالیت دومین سامانه بارشی تاکنون بیشترین بارش با ۱۵۱ و دو دهم میلیمتر به جزیره لاوان اختصاص داشته است.

حمزه نژاد افزود: در این مدت در بندرخمیر ۱۳۳ و یک دهم، پارسیان ۱۰۱ و یک دهم، قشم دریایی ۹۸ و شش دهم، بستک ۹۴ و پنج دهم، میناب ۸۱ و سه دهم، بندرلنگه ۷۴، رودان ۷۲ و نه دهم، بندرعباس ۶۸ و یک دهم و حاجی آباد ۵۳ میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: از پنجشنبه تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعال می‌شود و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.