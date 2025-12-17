به دستور دادستان محترم شهرستان سربیشه و در راستای صیانت از اراضی ملی، حکم خلع ید و قلع و قمع ساخت‌وساز غیرمجاز در مساحت حدود دو هزار متر مربع از اراضی ملی منطقه سلم‌آباد اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - محمودی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سربیشه گفت: در این عملیات که با حضور اکیپ یگان حفاظت منابع طبیعی استان و پاسگاه ویژه شهرستان سربیشه انجام گرفت، با به‌کارگیری یک دستگاه لودر، کلیه مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی تخریب شد. 

وی افزود: این عملیات بدون بروز هرگونه خسارت جانی و مالی انجام و با موفقیت به پایان رسید. پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی، از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز، نسبت به استعلام قانونی وضعیت زمین اقدام کند.

