باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - اکبر نورعلیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کنگره در شانزدهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران گفت: سرطانهای شایع دستگاه ادراری سرطان پروستات است.
به گفته وی از هر ۹ نفر یک نفر مبتلا به سرطان پروستات میگیرند و این عرضه بیشتر در بین جوامع شهر نشینی است و کم تحرکی سبب بروز سرطان پروستات خواهد شد.
اکبر نورعلیزاده تاکید کرد: سرطان پروستات با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارد. بروز سرطان سن به موضوع ژنتیکی هم مرتبط است.
وی تصریح کرد: افراد بالای ۵۰ سال توصیه میشود که آزمایش PSA را هر دو سال یکبار انجام دهند.
وی ادامه داد: غربالگری سرطان پروستات هزینه بر بوده و سازمان جهانی بهداشت توصیهای به این غربالگری نمیکند. آلودگی محیط زیست، هوا همچنین استعمال دخانیات سبب بروز سرطان مثانه میشود.
علی طبیبی رئیس انجمن اندویورولوژی و لاپاروسکوپی ایران گفت: استفاده از رباتهای جراحی ارولوژی موضوع روز جهان است و بررسیها نشان میدهد که جایگاه جراحی رباتیک موضوع مهمی محسوب میشود و جراح راحتتر عملهای جراحی اورولوژی را انجام میدهد.
به گفته وی الان هزینههای دستگاههای ربات جراحی بالا است. هزینههای جاری نگهداری دستگاههای ربات جراحی موضوع مهمی است.
علی طبیبی تاکید کرد: اکنون برخی از بیماران برای جراحی رباتیک به کشورهای همسایه میروند و همین موضوع سبب خروج ارز را به همراه خواهد داشت. درمتن بیماران با روش جراحی رباتیک به شرط داشتن ربات جراحی یک چهارم کشورهای همسایه انجام میشود.
وی افزود: جراحی رباتیک در حوه ارولوژی برای بیماران راحتتر است و مقالات متعدد چاپ شده بیشتر در حوزه جراحی رباتیک است.
وی تصریح کرد: الان کشور ترکیه حدود ۲۵ دستگاه جراحی رباتیک تهیه کرده و این کار سبب رونق گردشگری سلامت در منطقه خواهد شد. ایران با وارد کردن این دستگاهها میتواند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه گردشگری سلامت انجام دهد.
در ادامه مراسم، حمید پاک منش دبیر انجمن گفت: بررسیها نشان میدهد که به ازای هر یک میلیون نفر ۲/۲ اندیولوژیست در کشور تربیت وفعال هستند.
به گفته وی با توجه به سلک زندگی در بین مردم ایران بروز بیماری سنگ کلیه شایع است.. اگر در پهلو درد احساس کرده یا در ادرار خون دیده شده برای انجام آزمایشهای لازم به متخصصان مراجعه کنند.
وی افزود: فردی که یکبار سنگ کلیه داشته و جراحی کرده این طور نیست که دیگر مبتلا به عارضه سنگ کلیه نمیشود. این فرد هر سه ماه باید سونوگرافی را انجام دهند.
وی ادامه داد: متخصصان توصیه کرده افراد روزانه ۱۴ لیوان در روز آب میل کنند که البته این مقدار آب در هوای گرم به دلیل تعریق باید بیشتر شود. افراد سالم ۷ لیوان آب در روز باید مصرف کنند.
حمید پاک منش تاکید کرد: افراد به خصوص زنان عفونت ادراری را جدی بگیرند و اگر افراد در سال بیش از سه بار دچار عفونت ادراری شده باید آزمایشهای لازم را در این خصوص انجام دهند.
وی افزود: الان تجهیزات جدید سنگ شکن در ایران ساخته شده که مستلزم واردات دستگاههای جدید بیشتر به کشور هستیم.
وی ادامه داد: افرادی که سنگ ساز بوده باید به طور متوسط لبنیات در حد نیاز مصرف کنند.