باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - زاهد مسئول سازمان بسیج رسانه استان خراسان جنوبی گفت: این رویداد رسانه‌ای با هدف تلاش برای ارتقای کیفی محتوای تولیدی رسانه‌ها، ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه و خلاقیت، برجسته سازی نقش ارزشمند مطبوعات محلی و رسانه‌های استان و توسعه و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی ، ارتقای دانش رسانه‌ای، شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه استان در عرصه رسانه و امیدآفرینی ، ایجاد زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی طبق شرایط و مقررات تعیین شده و در دو بخش موضوعی و ویژه برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه استان خراسان جنوبی ، شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی را از محورهای این جشنواره ذکر کرد. محمدرضا زاهد با بیان اینکه اختتامیه جشنواره ابوذر در دی ماه برگزار می‌شود، یادآور شد: مهلت ارسال آثار از ۲۵ آذر ماه تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ است و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی تاکید کرد: اخبار جشنواره را از طریق کانال سازمان بسیج رسانه استان خراسان جنوبی در ایتا به آدرس http://eitaa.com/resaneskh پیگیری نمایید.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان خراسان جنوبی یادآور شد : بخش ویژه جشنواره به زودی اطلاع رسانی خواهد شد