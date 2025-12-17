این شورا درباره نحوه فعالیت بانک ها در بازه زمانی اول دی ماه ۱۴۰۴ الی پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک های عضو این شورا در ایام مذکور به شرح زیر اعلام می شود:

شعب بانک ها در سراسر کشور؛

در روزهای شنبه تا چهارشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی ۱۴ برای کارکنان.

در روزهای پنجشنبه:

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان و

۷:۰۰ الی۱۳ برای کارکنان.

واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران؛ در روزهای شنبه تا چهارشنبه: ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰