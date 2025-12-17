باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه برای مشتریان ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ خواهد بود.
این شورا درباره نحوه فعالیت بانک ها در بازه زمانی اول دی ماه ۱۴۰۴ الی پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: حسب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک های عضو این شورا در ایام مذکور به شرح زیر اعلام می شود:
شعب بانک ها در سراسر کشور؛
در روزهای شنبه تا چهارشنبه:
۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان و
۷:۰۰ الی ۱۴ برای کارکنان.
در روزهای پنجشنبه:
۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان و
۷:۰۰ الی۱۳ برای کارکنان.
واحدهای ستادی بانکها در تهران؛ در روزهای شنبه تا چهارشنبه: ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰