سردار یوسفی دبیر کنگره شهدای استان خراسان جنوبی در دیداری با مدیرکل صدا و سیمای استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی و تقویت پوشش رسانه‌ای اجلاسیه‌ها و یادواره‌های شهدای شهرستان‌های خراسان جنوبی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سردار یوسفی دبیر کنگره شهدای استان خراسان جنوبی ضمن قدردانی از پوشش مناسب رسانه‌ای یادواره‌های شهدای شهرستان‌های خوسف و نهبندان، بر لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع و پوشش باکیفیت رسانه‌ای تمامی یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهرستانی با هماهنگی دبیرخانه کنگره شهدای استان تأکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادآور شد: یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدای شهرستان‌های استان باید با هماهنگی دبیرخانه کنگره شهدای استان برگزار شود تا ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، پوشش رسانه‌ای شایسته و اثرگذار نیز برای آنها فراهم شود.

سردار یوسفی با تشکر از عملکرد رسانه ملی در انعکاس برنامه‌های مرتبط با شهدا، بر استمرار این همکاری و ارتقای کیفی پوشش رسانه‌ای تأکید کرد.

آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر اهتمام جدی رسانه ملی در پوشش کنگره‌ها و یادواره‌های شهدای شهرستان‌ها، گفت: صدا و سیما در راستای رسالت و آرمان‌های خود، نهایت تلاش را برای پوشش رسانه‌ای شایسته این رویدادهای ارزشی به‌کار خواهد گرفت.

وی تنها درخواست رسانه ملی را اطلاع‌رسانی از سوی مراجع رسمی، در زمان مناسب و همراه با هماهنگی لازم شهرستان‌ها با ارکان صدا و سیما عنوان کرد 

آینه‌دار افزود: این هماهنگی، زمینه‌ساز پوششی دقیق‌تر، منسجم‌تر و باکیفیت‌تر از برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای شهرستان‌ها خواهد بود.

