تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه طی هشت‌ماه نخست ۱۴۰۴ به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، عملکرد بازار بیمه در هشت‌‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ از رشد قابل قبولی در بیشتر شاخص‌های کلیدی این صنعت حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، مجموع حق بیمه تولیدی در این مدت به رقم ۴۵۲ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۵۷.۲ درصدی را تجربه کرده است. این رشد از توسعه و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای و استقبال بیشتر مردم و شرکت‌ها از خدمات بیمه‌ای، خبر می‌دهد.

 تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه طی هشت‌ماه نخست ۱۴۰۴ به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است. این عدد نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش میزان حق بیمه، تعداد قراردادهای بیمه‌ای نیز افزایش یافته است هرچند این رشد کمتر از رشد حق بیمه بوده است که می‌تواند ناشی از افزایش پوشش ها یا تغییر در ترکیب محصولات بیمه‌ای باشد.

بنا بر این گزارش، خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در این مدت به رقم ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۷۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین تعداد خسارت‌های پرداختی نیز با ۲۱.۶ درصد رشد به ۶۹.۵ میلیون مورد افزایش یافته است. این رشد چشمگیر خسارت‌ها و پرداخت‌ها می‌تواند به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی و نیز تحمیل هزینه‌های بیشتر به شرکت‌های بیمه مرتبط باشد.

یکی از شاخص‌های مهم عملکردی، نسبت خسارت است که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی به دست می‌آید. این شاخص در بازه زمانی یاد شده به ۵۶.۸ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته ۵.۷ واحد افزایش نشان می‌دهد. 

گفتنی است که این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش خسارت‌ها یا تاخیر در وصول حق بیمه‌های صادر شده باشد. با این حال، توضیح داده شده که به دلیل گذشت تنها هشت‌ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه‌های صادر شده هنوز تکمیل نشده و تحلیل نهایی این شاخص باید تا پایان سال صورت گیرد.

بر اساس آمار، بخش غیردولتی سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است به طوری که ۸۱.۱ درصد از حق بیمه تولیدی و ۷۸.۶ درصد از خسارت پرداختی را این بخش به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ شرکت‌های خصوصی در توسعه بازار بیمه کشور است.

رشته بیمه درمان با ۴۲.۷ درصد از حق بیمه و ۴۱.۷ درصد از خسارت پرداختی، بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. این افزایش سهم بیمه درمان نسبت به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد (با ۲۲.۲ درصد از حق بیمه و ۲۴.۶ درصد خسارت) ناشی از اجرای آیین‌نامه‌های جدید و قراردادهای بزرگ بیمه درمان گروهی با سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

این گزارش در پایان می افزاید: رشته بیمه زندگی نیز با سهم ۱۵.۲ درصد از حق بیمه و ۱۶.۷ درصد از خسارت، در رتبه بعدی قرار دارد که با آمار مشابه ماه گذشته تناسب کامل دارد. بیمه بدنه اتومبیل نیز سهمی معادل ۴.۶ درصد از حق بیمه و هفت درصد از خسارت را در بازار به خود اختصاص داده که نسبت به مشابه خود در ماه گذشته، وضعیت مساعدتری را نشان می دهد.

افزایش سهم بیمه درمان عمدتاً به دلیل اجرای آیین‌نامه‌ شماره ۹۴.۲ است که منتهی به تشکیل کمیته نرخ‌گذاری و بررسی قراردادهای درمان گروهی بزرگ شده است.

منبع: بیمه مرکزی

