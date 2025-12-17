باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فیضالله منصوری، اظهار کرد: وقوع جرایم سایبری در حدود ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با وجود اقدامات پیشگیرانه گسترده از جمله همکاری با رسانهها و اجرای اقدامات محیطی، با افزایش شش درصدی همراه بوده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، با تلاش شبانهروزی کارکنان پلیس فتا و تدابیر فرماندهی انتظامی استان، شاهد افزایش ۲۲ درصدی کشف جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم، به گونهای که حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در سطح استان کشف شده است.
رئیس پلیس فتا کردستان با اشاره به ترکیب جرایم سایبری در استان گفت: ۷۴ درصد از کل جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است که اصلیترین چالش ما در این حوزه به شمار میرود، ۱۴ درصد سایر جرایم و ۱۲ درصد نیز مربوط به جرایم اخلاقی در فضای مجازی است.
منصوری ادامه داد: در حوزه جرایم مالی، کلاهبرداریهای رایانهای در رتبه نخست قرار دارد، پس از آن برداشتهای اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی، دسترسی غیرمجاز به دادهها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در نهایت مزاحمتهای اینترنتی، پنج جرم پرتکرار سایبری در استان کردستان هستند.
وی با بیان اینکه تنها در بخش جرایم مالی شاهد افزایش ۱۳ درصدی وقوع جرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم، تصریح کرد: این موضوع ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان و تشدید اقدامات پیشگیرانه را دوچندان میکند.
رئیس پلیس فتا کردستان درباره گروههای سنی و جنسیتی قربانیان جرایم سایبری گفت: در کلاهبرداریهای رایانهای، اقشار مختلف جامعه درگیر میشوند و این جرایم محدود به گروه سنی یا جنسیت خاصی نیست که بخش عمدهای از این کلاهبرداریها مربوط به خرید و فروش کالا در سایتهای آگهیمحور و شبکههای اجتماعی است.