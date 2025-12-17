رئیس پلیس راهور فراجا از آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با حضور بیش از ۹۱ هزار نفر از نیرو‌های امدادی، خدماتی و انتظامی در جاده‌های سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تبریک آغاز فصل حمل‌ونقل زمستانی کشور اظهار کرد: از امروز، با حضور بیش از ۹۱ هزار نفر در قالب دستگاه‌های امدادی شامل؛ امدادگران سازمان امداد و نجات، نیرو‌های اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران شریف و جان‌برکف، آتش‌نشانان عزیز و همچنین همکاران پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش ما در پلیس راه و راهور سراسر کشور، طرح زمستانی آغاز می‌شود.

وی افزود: امیدواریم در زمستان پیش‌رو، شاهد بارش‌های مطلوب برف و باران در سراسر کشور عزیزمان ایران اسلامی باشیم و ما نیز بتوانیم به عنوان خدمتگزاران شایسته، وظیفه خود را در قبال مردم عزیز به بهترین شکل انجام دهیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ضرورت رعایت الزامات رانندگی در فصل سرما گفت: قطعاً رانندگی در شرایط زمستانی اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد که در بخش‌های بعدی و از طریق ارتباط مستمر با رسانه‌ها و گفت‌و‌گو با مردم عزیز، به‌طور مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: رئیس پلیس راهور ، طرح زمستانه پلیس
خبرهای مرتبط
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
به مناسبت ۲۶ آذر روز حمل و نقل در برنامه شهر امن مطرح شد؛
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
فرمانده انتظامی کل کشور:
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
آخرین اخبار
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است