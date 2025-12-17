باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تبریک آغاز فصل حملونقل زمستانی کشور اظهار کرد: از امروز، با حضور بیش از ۹۱ هزار نفر در قالب دستگاههای امدادی شامل؛ امدادگران سازمان امداد و نجات، نیروهای اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران شریف و جانبرکف، آتشنشانان عزیز و همچنین همکاران پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش ما در پلیس راه و راهور سراسر کشور، طرح زمستانی آغاز میشود.
وی افزود: امیدواریم در زمستان پیشرو، شاهد بارشهای مطلوب برف و باران در سراسر کشور عزیزمان ایران اسلامی باشیم و ما نیز بتوانیم به عنوان خدمتگزاران شایسته، وظیفه خود را در قبال مردم عزیز به بهترین شکل انجام دهیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ضرورت رعایت الزامات رانندگی در فصل سرما گفت: قطعاً رانندگی در شرایط زمستانی اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد که در بخشهای بعدی و از طریق ارتباط مستمر با رسانهها و گفتوگو با مردم عزیز، بهطور مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.