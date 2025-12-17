معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از پایان برنامه‌های تعمیرات، بهینه‌سازی و آماده‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال برق پیش از ورود به اوج بار تابستان آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامه‌های ۱۴۰۵ با قدردانی از عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای گفت: برنامه‌های تعمیرات اساسی، بازسازی تجهیزات فرسوده و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به پایان خواهد رسید و شبکه انتقال با آمادگی مطلوب وارد دوره اوج بار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش حوادث در دوره گذشته ناشی از کلیدزنی‌های مکرر برای مدیریت بار بوده است، افزود: انتظار می‌رود با تکمیل تعمیرات و بهینه سازی خازن‌گذاری‌ها و رفع محدودیت‌های فنی، شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه در تابستان پیش‌رو بهبود یابد.

اله‌داد بر ضرورت تکمیل نصب رله‌های کنترلی صنایع بزرگ تأکید کرد و گفت: نصب کامل این تجهیزات، امکان مدیریت پیوسته بار از ساعات ابتدایی روز تا پایان برنامه‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌کند و نقش مهمی در جایگزینی «مدیریت بار» به‌جای «قطع برق» دارد.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر همچنین با هشدار نسبت به رشد غیرمتعارف بار در برخی مناطق تصریح کرد: تحلیل داده‌های مصرف نشان می‌دهد افزایش بار نیمه شب در برخی شرکت های توزیع برق با واقعیت‌های توسعه صنعتی و جمعیتی همخوانی ندارد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شناسایی افزایش غیر متعارف مصرف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از اولویت‌های شبکه دانست و افزود: کاهش چند صد مگاواتی بار ناشی از شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، تأثیر مستقیم بر پایداری شبکه داشته و این روند باید با جدیت بیشتری در استان‌های جنوبی و صنعتی ادامه یابد.

اله‌داد در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار انتقال، بازسازی ترانس‌های معیوب، توسعه پایش حرارتی تجهیزات و آماده‌سازی شبکه، محور اصلی اقدامات صنعت برق برای عبور ایمن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ خواهد بود.

منبع: توانیر

برچسب ها: تولید برق ، انتقال برق ، توانیر
خبرهای مرتبط
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
صنایع انرژی‌بر به تکالیف قانونی خود در احداث نیروگاه عمل کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
آخرین اخبار
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود