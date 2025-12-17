رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش مستقیم ایمنی خودرو‌ها در کاهش تصادفات، گفت: تمامی خودرو‌های تولید داخل و وارداتی با تیراژ بالا پیش از ورود به خط تولید یا عرضه، ملزم به موفقیت در آزمون تصادف هستند و رعایت استاندارد‌های ایمنی می‌تواند تا ۳۰ درصد از تلفات جاده‌ای بکاهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی در جمع خبرنگاران درباره مرکز آزمون تصادفات که با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد، اظهار کرد: وظیفه این مرکز این است که هر خودرویی که قصد ورود به خط تولید دارد، ابتدا باید این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. تنها در صورت کسب امتیاز لازم، مجوز تولید انبوه و عرضه به مردم صادر می‌شود.

وی افزود: این الزام شامل خودرو‌های تولید داخل و همچنین خودرو‌های وارداتی با تیراژ بیش از ۵۰۰ دستگاه است و به هیچ خودرویی صرفاً به دلیل وارداتی بودن معافیت داده نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اهمیت ایمنی وسایل نقلیه گفت: وسیله نقلیه نقش مستقیم در وقوع تصادف و پیامد‌های آن دارد و توجه به استاندارد‌های ایمنی از اوجب واجبات است. اگر این معیار‌ها رعایت شود، حتی با فرض عدم تغییر سایر مؤلفه‌ها، مانند وضعیت جاده‌ها یا قوانین، می‌توان انتظار داشت که تا ۳۰ درصد از وقوع تصادفات و تلفات کاهش یابد.

سردار حسینی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم اقدامات هم‌افزا در چهار حوزه اصلی وسیله نقلیه، جاده، عامل انسانی و سامانه‌های هوشمند است و اگر این بسته جامع اجرایی شود، کاهش جانباختگان تصادفات به زیر ۴ تا ۵ هزار نفر در سال انتظار دور از ذهنی نخواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ارتقای استاندارد ایمنی خودرو‌ها و توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر رفتار رانندگان، روزانه شاهد کاهش چشمگیر حوادث و افزایش ایمنی جاده‌ها خواهیم بود و پلیس راهور در این مسیر با تمام توان مشارکت خواهد داشت.

