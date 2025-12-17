رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: بازرسی از بازار کالاهای اساسی تشدید شده و اکیپ بازرسان افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جبرئیل برادری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در نشست خبری امروز با اشاره به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بازار کالاهای اساسی و میوه و سبزیجات گفت: تعداد بازرسان و اکیپ‌های بازرسی افزایش یافته است.

وی افزود:  در میدان تره‌بار و در سطح شهر بازرسان در حال انجام است. در هماهنگی اتاق اصناف و قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بازرسی ادامه دارد.

برادری با تأکید بر اینکه فروشندگان مکلف به رعایت قیمت‌ها هستند، بیان کرد: امیدواریم مردم بدون دغدغه خرید شب یلدا داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به بازرسی بازار میوه شب یلدا گفت: بازرسی از بازار میوه در این روزها به شکل ویژه انجام می‌شود. فروشندگان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات را به فروش برسانند. قیمت ملی است و نباید به بهانه شب یلدا تغییر کند. در این راستا عمده‌فروشی با سود ۳ درصد و خرده‌فروشان با ۱۰ تا ۱۲ درصد باید میوه‌ها را عرضه و به فروش برسانند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ گفت: براساس سیاست گذاری تنظیم بازار در حوزه تولید مرغ ماهانه بالای ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود که در زمان مازاد تولید به منظور ذخایر استراتژیک انجام می شود، اما طی ماه های اخیر عدم تخصیث ارز مشکلاتی در تامین نهاده های دامی ایجاد کرد که این امر بدلیل کاهش وزن گیری، نوساناتی در بازار مرغ ایجاد کرد.

به گفته وی، عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما مردم در صورت مواجه با واحدهای متخلف موضوع را گزارش دهند تا برخورد لازم صورت بگیرد.

برادری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علل التهاب و عرضه تخم مرغ با نرخ های مختلف در بازار بیان کرد: قیمت مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده برمبنای کیلوست و یکی از دلایل عرضه تخم مرغ با نرخ های مختلف وزن متفاوت شانه های تخم مرغ است، هرچند ممکن است به سبب بحث های تامین نهاده افزایش قیمتی در بازار رخ داده باسد که باید کنترل شود، کمااینکه با ممنوعیت صادرات بدنبال کنترل و تنظیم بازار هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده در میادین را ۲۱۷ تا ۲۲۰ هزارتومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰۱ مورد بازرسی توسط ما صورت گرفته است، افزود: براساس گزارشات بازرسی در حوزه اقلام اساسی طی ۸.۵ ماه اخیر ۳۳ همت اعمال جریمه برای واحدهای متخلف داشتیم که با احتساب اصناف و وزارت صمت در حوزه کالاهای اساسی در مجموع ۲۴۰ هزار مورد بازرسی طی ۸.۵ ماه اخیر صورت گرفته که در مجموع ۴۵ همت اعمال قانون صورت گرفته است.

حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
