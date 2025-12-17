باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبتنام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا پایان روز جمعه؛ ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراحل ثبتنام خود را انجام دهند.
وی به داوطلبان توصیه کرد قبل از شروع نامنویسی، دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را به دقت مطالعه کرده و فرآیند ثبتنام را تا مرحله دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد رهگیری ۱۶ رقمی، دنبال کنند.
به گفته کریمیان، متقاضیانی که تاکنون برای شرکت در این آزمون ثبتنام کرده و کد رهگیری دریافت کردهاند، نیز در صورت لزوم، تا روز جمعه؛ ۲۸ آذرماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام کنند.
مهلت ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و پس از یک بار تمدید، تا ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.
منبع: سازمان سنجش