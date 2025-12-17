باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یکی از شاخص‌ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه اجتماعی است که در ۳۴ ماده به نیاز‌های اساسی افراد دارای معلولیت می‌پردازد.

عباسی با تشریح مفاد ماده ۲۷ این قانون افزود: بر اساس این ماده، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را معادل حداقل دستمزد سالانه تعیین کرده و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کند.

وی درباره روند اجرای این ماده قانونی گفت: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶ ابلاغ و ماده ۲۷ از سال ۱۳۹۸ وارد مرحله اجرا شد، اما به دلیل محدودیت منابع مالی میزان پرداختی‌ها کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده در قانون بوده و پوشش جمعیتی نیز به‌صورت تدریجی انجام شده است.

به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد مشمول این ماده قانونی هستند که در سال نخست اجرای آن، ۱۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و این رقم اکنون به ۲۳۷ هزار نفر افزایش یافته است، افراد مشمول بسته به بعد خانوار و دهک درآمدی، ماهانه بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک‌هزینه معیشتی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود نیمی از جامعه مشمول تحت پوشش قرار دارند، تصریح کرد: حداقل دستمزد مصوب سالانه بالاتر از مبالغ پرداختی فعلی است، اما سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده قانونی انجام داده است.

عباسی همچنین به وضعیت اعتبارات اختصاص‌یافته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات مربوط به اجرای ماده ۲۷ حدود ۹ دهم همت "۹۰۰ میلیارد تومان" بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پایان، مهم‌ترین مطالبات افراد دارای معلولیت را ضعف در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و کمبود منابع مالی لازم برای تحقق کامل مفاد قانون عنوان کرد.

منبع: سازمان بهزیستی