باشگاه خبرنگاران جوان - ودود ایرانیان گفت: با ورود این محموله و تداوم تأمین اقلام اساسی، زنجیره تأمین کالاهای ضروری بهطور کامل برقرار شده است.
او با تأکید بر تلاش مستمر مجموعه ادارهکل غله افزود: این ادارهکل با برنامهریزی دقیق و فعالیت بیوقفه، نسبت به تامین کالاهای اساسی حوزه کاری برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و قرارگاه اقتصادی استان اقدام میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به طور مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و در تامین کالاهای اساسی و آرد مورد نیاز شهروندان و نانوایان هیچگونه تلاشی را بینتیجه نمیگذارد.
ایرانیان افزود: این پایبندی به تعهدات، نشانهای از اهتمام و مسئولیتپذیری این اداره در ارائه خدمات به مردم شریف استان میباشد.
منبع: ایرنا