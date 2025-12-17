مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل از ورود نخستین محموله روغن خوراکی به میزان ۳۰۰ تن به انبار‌های ذخیره استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ودود ایرانیان گفت: با ورود این محموله و تداوم تأمین اقلام اساسی، زنجیره تأمین کالا‌های ضروری به‌طور کامل برقرار شده است.

او با تأکید بر تلاش مستمر مجموعه اداره‌کل غله افزود: این اداره‌کل با برنامه‌ریزی دقیق و فعالیت بی‌وقفه، نسبت به تامین کالا‌های اساسی حوزه کاری برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و قرارگاه اقتصادی استان اقدام می‌کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به طور مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و در تامین کالا‌های اساسی و آرد مورد نیاز شهروندان و نانوایان هیچ‌گونه تلاشی را بی‌نتیجه نمی‌گذارد.

ایرانیان افزود: این پایبندی به تعهدات، نشانه‌ای از اهتمام و مسئولیت‌پذیری این اداره در ارائه خدمات به مردم شریف استان می‌باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تامین اقلام اساسی ، روغن خوراکی ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
محکومیت ۴ میلیارد ریالی گران فروش روغن خوراکی در اردبیل
مشکل توزیع روغن در اردبیل رفع می‌شود
کشف انبار احتکار روغن نباتی در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محور پونل– خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است
بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین تعزیرات حکومتی اردبیل
اخذ سند مالکیت برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های اردبیل
برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد
انجام ۱۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی اردبیل
ذخیره سازی ۳۰۰ تن روغن خوراکی تنظیم بازار در اردبیل
کشف کالای قاچاق با ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گمرک بیله سوار
۵ مصدوم در اثر حادثه رانندگی در پارس آباد
توسعه حمل ونقل پاک در شهر اردبیل رویکرد اساسی است
ثبت ۱۵ سانتی‌متر برف در استان اردبیل
آخرین اخبار
ثبت ۱۵ سانتی‌متر برف در استان اردبیل
۵ مصدوم در اثر حادثه رانندگی در پارس آباد
توسعه حمل ونقل پاک در شهر اردبیل رویکرد اساسی است
ذخیره سازی ۳۰۰ تن روغن خوراکی تنظیم بازار در اردبیل
کشف کالای قاچاق با ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گمرک بیله سوار
انجام ۱۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی اردبیل
برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد
محور پونل– خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است
بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین تعزیرات حکومتی اردبیل
اخذ سند مالکیت برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های اردبیل
لینک جایزه‌های شب یلدا جعلی است
اردبیل از استان‌های موفق و برتر در کنترل بیماری تب برفکی است
امضای تفاهم نامه همکاری استقرار کشاورزی هوشمند و دانش بنیان در شرکت ملی پارس
اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های راه و شهرسازی اردبیل