باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون وزنه‌برداری؛ اردوی آماده‌سازی تیم نوجوانان و جوانان ایران از روز ۱۰ دی در فارس آغاز می‌شود. سهراب مرادی سرمربی تیم ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد و این نفرات روز ۹ دی باید خود را به کادر فنی معرفی کنند.

سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی تیم را در این اردو همراهی می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

۱- پوریا عباس‌پوریان از آذربایجان شرقی

۲- مهدی عسگری از لرستان

۳- طا‌ها نوجوان از اردبیل

۴- آرشام میری از ایلام

۵- محمدامین دادوند از اردبیل

۶- رضا زمانی از اصفهان

۷- یوسف شیروانی از فارس

۸- کیان ولی‌پور از خوزستان

۹- علی عمادی از فارس

۱۰- حسین یزدانی از اردبیل

۱۱- ابوالفضل زارع از فارس

۱۲- فرهاد قلی‌زاده از فارس

۱۳- حمیدرضا زارعی از فارس

۱۴- ایلیا صالحی‌پور از خوزستان

۱۵- امیرمحمد رحمتی از لرستان

۱۶- محراب دواسری از تهران

۱۷- حمیدرضا محمدی تنها از زنجان

۱۸- طا‌ها نعمتی مقدم از اردبیل