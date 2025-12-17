به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌ بیند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین‌المللی و سی‌وششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: اگر از وقایع و خطاهای گذشته درس نگیریم، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت.انتخابات اخیر نظام پزشکی به‌خوبی نشان داد که اگر با تدبیر، همدلی، رفاقت و صداقت عمل کنیم، جامعه قدر تلاش‌های ما را می‌داند و از ما حمایت می‌کند.

محمد رئیس‌زاده تاکید کرد: مخدوش‌کردن امور علمی و صنفی با رفتارهای ناصحیح سیاسی و اجتماعی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های مؤثر را نیز منحرف می‌سازد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که آینده نظام سلامت بهتر از گذشته نباشد. با همکاری، هم‌افزایی و تمرکز بر مسئولیت‌های حرفه‌ای، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه پزشکی و سلامت مردم رقم زد.

در ادامه مراسم، ایرج عبدالهی، رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: فیزیوتراپی در نظام سلامت کشور جایگاهی رفیع دارد و خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه این رشته در ابعاد علمی، آموزشی و خدماتی بوده‌ایم.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۴۰۰ فیزیوتراپیست در کشور افزود: توسعه دوره دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی برای دومین سال متوالی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات درمانی است و با فارغ‌التحصیلی این دانشجویان، نظام سلامت از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.

ایرج عبدالهی تصریح کرد: پس از وقفه‌ای چندساله به دلیل مشکلات مالی و نقل‌وانتقال ارزی، عضویت ایران با رأی قاطع اعضا مجدداً برقرار شد و از ابتدای سال ۲۰۲۶، جامعه فیزیوتراپی کشور می‌تواند از مزایای علمی و بین‌المللی آن بهره‌مند شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران افزود: پایین‌بودن تعرفه خدمات فیزیوتراپی، اعمال ضریب‌های ناعادلانه و مشکلات جدی در صدور و تمدید پروانه‌ها، فشار زیادی به همکاران وارد کرده است. در حال حاضر، مراکز فیزیوتراپی برای دریافت مجوزها ناچار به صرف زمان و هزینه‌های سنگین در مسیرهای اداری هستند.

در ادامه مراسم، اسماعیل ابراهیمی، دبیر بورد فیزیوتراپی ایران، گفت: تعریف مراکز فیزیوتراپی به‌عنوان مؤسسه و نه مطب، باعث سرگردانی همکاران در مسیرهای اداری آتش‌نشانی و استاندارد شده است؛ موضوعی که باید با همراهی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی حل‌وفصل شود.

به گفته وی طی سال‌های اخیر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی آغاز شده و امسال تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ هرچند برای دائمی‌شدن این مسیر، نیازمند حمایت و پیگیری بیشتر هستیم.

وی دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه توانبخشی را از دیگر چالش‌ها است. صیانت از حرفه فیزیوتراپی نیازمند حضور فعال انجمن‌ها در استان‌ها و همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و دستگاه‌های اجرایی است.

دبیر بورد فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: هدف اصلی جامعه فیزیوتراپی، حفظ شأن حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات و دفاع از سلامت مردم است و در این مسیر، حمایت ساختاری و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نقش تعیین‌کننده دارد.