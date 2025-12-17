رئیس فدراسیون گلف در مراسم اختتامیه فصل سوم مسابقات برترین‌ها گفت: کارمان را در گلف از زیرصفر شروع کردیم و تلاش می‌کنیم که تازه به نقطه صفر برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف در مراسم اختتامیه فصل سوم مسابقات گلف برترین‌ها که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود، عنوان داشت: در تلاشیم تا حقوق اولیه گلف را در کنار هم تامین کنیم. اتفاقاتی که درحال رقم خوردن است، ممکن است از نگاه گلفر‌ها مورد رضایت باشد، اما من فکر می‌کنم که ما هنوز به صفر هم نرسیده‌ایم. کارمان را از زیرصفر شروع کردیم و تلاش می‌کنیم که تازه به نقطه صفر برسیم.

وی افزود: نقطه صفر ما زمانی است که زمین گلف مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گیرد. انشاا… فکر می‌کنم با روندی که درحال طی شدن است، با دستور وزیر محترم ورزش و جوانان، مصوبه هیات‌مدیره و مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و منعکس شدن نظر ۶ کارشناس رسمی دادگستری، روند قانونی واگذاری زمین صورت گیرد و درنهایت فدراسیون گلف، زمین را در اختیار بگیرد. این تازه نقطه تحول، نقطه عطف و نقطه صفر گلف ایران است.

عزیزی ادامه داد: اتفاقات کنونی برای گلف امیدبخش است ولی در عین حال امیدواریم در سال‌های بعدی در فضا و موقعیت‌های بهتری با هم قرار گیریم.

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به اتفاقات خوبی که اخیرا در گلف ایران رقم خورده، عنوان کرد: یکی از اتفاقات مثبت، حضور سوشیانت صادقی به‌عنوان نخستین گلفر ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین بود که زیر نظر شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک برگزار شد. این حضور آن هم بعد از گذشت ۱۰۰ سال از فعالیت گلف در ایران، اتفاق ویژه‌ای بود. موافقت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با حضور دو نماینده گلف ایران (یک خانم و یک آقا) در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اتفاق مهم دیگری است و امیدواریم روز به روز بتوانیم اتفاقات ویژه‌تری را در کنار هم رقم بزنیم.

وی درخصوص برگزاری فصل سوم مسابقات گلف برترین‌ها در هوای سرد آذرماه نیز گفت: حضور در این رقابت در هوای سرد کار آسانی نبود ولی بسیاری از مسابقات اروپایی گلف در چنین شرایط آب‌وهوایی برگزار می‌شود؛ بنابراین لازم بود حضور در مسابقاتی با این شرایط را تجربه کنید تا انشاا… در آینده اردو‌های بهتر، دوره‌های رفع اشکال با برگزاری تمرینات پیشرفته را برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون گلف همچنین از کادرفنی مسابقات، کادر پشتیبانی و کادر اجرایی فدراسیون به ویژه برنامه‌ریزی و مدیریت مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون در برگزاری مسابقات فصل سوم قدرددانی کرد.

