باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، از شهروندان درخواست میشود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند.
عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی مؤثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری گردد.
همچنین برای یخ زدایی کنتورها ، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لوله ها خودداری نموده و کیسه آب داغ ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.
شهروندان میتوانند در صورت بروز مشکل یخزدگی ، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس حاصل نمایند.