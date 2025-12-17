شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و برودت هوا در روز‌های آینده، درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در سطح استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، از شهروندان درخواست می‌شود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند.

 عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آبرسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری گردد.

 همچنین برای یخ زدایی کنتورها ، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لوله ها خودداری نموده و کیسه آب داغ ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.

 شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی ، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت‌ آب و فاضلاب تماس حاصل نمایند.

برچسب ها: یخ زدگی آب ، کنتور آب
شهروندخبرنگار البرز؛
