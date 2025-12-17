مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت از سد‌های تامین‌کننده آب این استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت از سد‌های تامین‌کننده آب این استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: سهم بزرگی از کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌ها و منابع سطحی تهران در نتیجه همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف آب رقم خورده است.

اردکانی با بیان اینکه به‌واسطه تغییر اقلیم و طولانی‌شدن دوره خشکسالی‌ها در جهان ازجمله ایران، سال‌های سختی به لحاظ کم‌آبی در پیش روی ما قرار دارد، گفت: تهران امسال برای ششمین سال پیاپی، خشکسالی را تجربه می‌کند و لازم است مشترکان پرمصرف با پرهیز از مصرف مسرفانه، آب را به صورت منصفانه مصرف کنند.

وی الگوی مصرف آب را در تهران ۱۳۰ لیتر به ازای هر یک نفر در شبانه‌روز خواند و با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۵ درصد شهروندان تهرانی این الگو را رعایت می‌کنند، افزود: با این میزان مصرف، شهروندان هیچ کمبودی از نظر آب شرب و بهداشت احساس خواهند کرد و دانش‌آموزان می‌توانند به عنوان همیار آب، به افراد پرمصرف جامعه و خانواده برای رعایت الگوی تعیین‌شده تذکر دهند.

به‌گفته وی، دانش‌آموزان همیار آب به نوعی سقا و همکار شرکت آبفای استان تهران محسوب می‌شوند و با سقایت می‌توانند آب را بیمه و پایداری و آسایش بیشتر زندگی را تضمین کنند.

مدیرعامل آبفای استان تهران آب را یک موضوع فرابخشی دانست و گفت: اگرچه وزارت نیرو متولی بخش آب کشور است، اما مصرف صحیح آب و انرژی یک مسئولیت همگانی است و به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش موثری ایفا کنند.

