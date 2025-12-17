باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ارائه کالابرگ به دهکهای مختلف اظهار کرد: سه دهک اول کالابرگ را دریافت کردهاند و از هفته آینده سایر دهکها کالابرگ را دریافت خواهند کرد.
وی با یادآوری بازدید سال گذشته از ریباس ورامین - تهران اظهار کرد: در بازدید سال گذشته از راهآهن ورامین - تهران یکی از مطالبات مردم افزایش ریباسها بود که روز جمعه یا شنبه دو ریباس تعمیرشده به خط بازمیگردد تا مطالبه مردم در این زمینه پاسخی گرفته باشد.
وزیر کار همچنین اعلام کرد: مصوبهای داشتهایم تا شرکت راهآهن رجا که از سال ۸۸ به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود، عودت داده شود و به جایش سازمان تامین اجتماعی وارد پروژههای توسعه میادین گازی شود.