وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی از ارائه کالابرگ به سایر دهک‌های مشمول تا هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ارائه کالابرگ به دهک‌های مختلف اظهار کرد: سه دهک اول کالابرگ را دریافت کرده‌اند و از هفته آینده سایر دهک‌ها کالابرگ را دریافت خواهند کرد.

وی با یادآوری بازدید سال گذشته از ریباس ورامین - تهران اظهار کرد: در بازدید سال گذشته از راه‌آهن ورامین - تهران یکی از مطالبات مردم افزایش ریباس‌ها بود که روز جمعه یا شنبه دو ریباس تعمیرشده به خط بازمی‌گردد تا مطالبه مردم در این زمینه پاسخی گرفته باشد.

وزیر کار همچنین اعلام کرد: مصوبه‌ای داشته‌ایم تا شرکت راه‌آهن رجا که از سال ۸۸ به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود، عودت داده شود و به جایش سازمان تامین اجتماعی وارد پروژه‌های توسعه میادین گازی شود.

برچسب ها: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کالابرگ الکترونیکی
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
