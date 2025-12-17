باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «چله ایرانی» رادیو فرهنگ، در شب یلدا از ساعت ۲۰ تا ۲۴، با ترکیبی از موسیقی زنده، شعرخوانی، حافظخوانی، شاهنامهخوانی، خاطرهگویی و روایت فلسفه شب چله، شنوندگان را به مجلسی رادیویی دعوت میکند؛ مجلسی برای شنیدن آنچه از ایران مانده و هنوز زنده است.
رویا ولیزاده تهیهکننده بخش شبانگاهی «چله ایرانی»، این برنامه را تلاشی برای نزدیککردن رادیو به فضای صمیمی خانههای ایرانی در شب یلدا میداند. او میگوید: شب یلدا فرصتی است برای بازگشت به ریشهها؛ شبی که موسیقی، شعر، خاطره و اندیشه کنار هم مینشینند. ما در «چله ایرانی» تلاش کردیم یلدا را فقط بهعنوان یک آیین تقویمی روایت نکنیم، بلکه آن را بهمثابه یک تجربه زیسته فرهنگی بازخوانی کنیم. از حافظخوانی و شعرخوانی گرفته تا پرداختن به فلسفه شب چله و جایگاه یلدا در ادبیات فارسی، همه بخشها با هدف ایجاد حس همنشینی و صمیمیت طراحی شدهاند.
به گفته ولیزاده، حضور هنرمندان باسابقه در کنار گویندگان رادیو، به این فضا رنگ و جان دیگری داده است.
او میافزاید: همراهی هنرمندانی چون منوچهر آذری، عباس محبی و ایزد کاویانی در کنار گویندگان برنامه، باعث میشود «چله ایرانی» صرفاً یک ویژهبرنامه مناسبتی نباشد، بلکه به مجلسی شنیدنی و ماندگار تبدیل شود؛ مجلسی که در آن نسلها با هم گفتوگو میکنند.
ولیزاده درباره ترکیب اجرا توضیح میدهد: در بخش گویندگی، علیرضا تابان و شیرین روستایی اجرای بخشی از برنامه را بر عهده دارند و در این ویژهبرنامه، علاوه بر بخش های زنده شب یلدا، بخشهایی از جشن زنده صبحگاهی شبکه فرهنگ که با حضور همکاران برگزار میشود، برای پخش شبانه گلچین شده است؛ ترکیبی که تنوع صدا و روایت را برای شنونده فراهم میکند.
سیدهادی موسوی نژاد دیگر تهیهکننده برنامه زنده « چله ایرانی» که در بخش صبحگاهی شبکه رادیویی فرهنگ است درباره این بخش توضیح میدهد: برنامه، یک جشن زنده در جمع همکاران شبکه است. در این مراسم، من به همراه جمعی از گویندگان شبکه از جمله نگین خواجهنصیر، مهدی محمدیان، سکینه ارجمندی و سید دانیال معنوی حضور داریم و هنرمندان گروههای موسیقی و نمایشی به اجرای برنامه میپردازند. بخشهایی از این برنامکهای زنده برای پخش در ویژهبرنامه شب یلدا انتخاب شده است.
او اضافه میکند: حافظخوانی، خاطرهگویی، شاهنامهخوانی ، قصهگویی و روایتهای کهن و پرداختن به فرهنگ و رسوم شب چله، تأکید بر با همبودن، خانواده، صبر، عبور از تاریکی و استقبال از روشنایی و سخن گفتن از درباره فلسفه یلدا، نمادهای شب چله (انار، هندوانه، شمع، تاریکی و روشنایی) و پیوند آن با امید و گذار از سختی از اصلیترین محورهای این ویژهبرنامه است. همچنین به اشتراکات فرهنگی ایران و آیین های مشترک یلدایی با کشورهای هند، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان نیز پرداخته میشود؛ اشتراکاتی که نشان میدهد شب چله زبانی مشترک در جغرافیای فرهنگی منطقه است.
به گفته موسوی نژاد ، بلندترین شب سال در پایان فصل خزان، با پندهای ماندگار پدربزرگها و مادربزرگها زیر کرسیهای گرم و اشعار حافظ و تنقلات شیرین و آن لبخندهای پر از امید و زندگی، رنگ و بویی فراموش نشدنی و رویایی دارد به میمنت این همه تجربه گرانقیمت، با توجه به جایگاه بزرگداشت و احترام به پیشکسوتان در فرهنگ ایرانی، در پایان جشن چله ایرانی ، از پیشکسوتان شبکه رادیویز فرهنگ تجلیل و قدردانی میشود.
وی افزود: تلاش میکنیم این دورهمی در فضایی شاد و پُرانرژی برگزار شود این شب برای همه مردم همراه با خاطرات فراوان است با چله ایرانی باهم در کنار یکدیگر خاطره خوانی و خاطره سازی خواهیم داشت.
«چله ایرانی» با این رویکرد، تلاش دارد رادیو را در بلندترین شب سال به حافظه شنیداری ایرانیان پیوند بزند؛ جایی که صدا، خاطره و فرهنگ در کنار هم، یلدایی گرم و ماندگار میسازند. این ویژهبرنامه، شب یلدا از ساعت ۲۰ تا ۲۴، بهصورت زنده از موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ روی آنتن میرود.