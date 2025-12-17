باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین با اشاره به مراحل تکمیل سد نهب گفت: این سد به منظور مصارف کشاورزی طراحی شده و با حجم مخزن ۱۲۰ میلیون متر مکعب احداث شده است.
وی افزود: بهدلیل کاهش بارندگیها و نبود سیلاب در سال جاری، تاکنون حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب در پشت این سد ذخیره شده است.
ستوده سد بالاخانلو را دومین سد مهم استان عنوان کرد و گفت: این سد برای تامین آب شرب و کشاورزی احداث میشود و در حال حاضر در مرحله پایانی ساخت قرار دارد تا دهه فجر امسال به مرحله آبگیری برسد.
این مسوول در ادامه به سه طرح بزرگ انتقال و آبرسانی استان نیز یاد کرد و گفت: طرح آبرسانی از سد طالقان یکی از پروژههای مهم و راهبردی استان است که شامل ۳۲۰ کیلومتر خط انتقال و یک تصفیهخانه با ظرفیت سه مترمکعب در ثانیه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین بیان کرد: فاز دوم انتقال آب از انشعاب آبیک تا مهرگان به طول ۳۵ کیلومتر و با ارزش حدود چهار همت است که هم اکنون با حضور ۲ پیمانکار (جهاد نصر و قرارگاه خاتم الانبیا) در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: بخش سرمایهگذاری این طرح با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و اداره کل راه و شهرسازی به ارزش تقریبی ۱۰ همت آغاز شده و قرارداد مربوطه نیز منعقد شده تا در مدت سه سال کل طرح تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: طرح آبرسانی از سد بالاخانلو به ۳۰ روستا در سه فاز در حال اجرا است که فاز اول آبرسانی تا سگزآباد به طول ۲۵ کیلومتر با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی بیان کرد: فاز دوم سد بالاخانلو نیز با اتصال به بویین زهرا و روستاهای مسیر با ۲۵ کیلومتر طول و با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تا پایان مهر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین یادآور شد: انتقال آب به شهرک دانش نیز با ۳۲ کیلومتر طول و اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که تا پایان تابستان ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد.
ستوده تاکید کرد: با هدایت و حمایت استاندار، استفاده از روش سرمایهگذاری و مشارکت بخشهای مختلف باعث تسریع در اجرای این طرحهای حیاتی شده و بخش عمده نیازهای آبی استان در سالهای پیشرو را تامین خواهد کرد.
منبع: آب منطقه ای قزوین