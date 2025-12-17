باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، مهدی حیدری رئیس فدراسیون با مهدی مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد دیدار و طرفین درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه ورزش‌های قهرمانی در مناطق آزاد، ارتقای ایمنی سواحل، آموزش و ساماندهی رشته‌های غواصی و نجات‌غریق، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ورزشی و میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد مناطق آزاد در حوزه سواحل و گردشگری، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ایمنی و آموزش‌های تخصصی غواصی و نجات‌غریق در این مناطق و آمادگی فدراسیون را برای همکاری همه‌جانبه اعلام نمود.

مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در این دیدار، نقش منجیان غریق در ایمنی سواحل و ورزش مهیج غواصی در افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگر را مهم دانست و بر حمایت از برنامه‌های مشترک با فدراسیون نجات‌غریق و غواصی تأکید کرد.