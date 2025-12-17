حیدری گفت: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ورزشی و میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی در مناطق آزاد امکان پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، مهدی حیدری رئیس فدراسیون با مهدی مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد دیدار و طرفین درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه ورزش‌های قهرمانی در مناطق آزاد، ارتقای ایمنی سواحل، آموزش و ساماندهی رشته‌های غواصی و نجات‌غریق، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ورزشی و میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد مناطق آزاد در حوزه سواحل و گردشگری، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ایمنی و آموزش‌های تخصصی غواصی و نجات‌غریق در این مناطق و آمادگی فدراسیون را برای همکاری همه‌جانبه اعلام نمود.

مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در این دیدار، نقش منجیان غریق در ایمنی سواحل و ورزش مهیج غواصی در افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگر را مهم دانست و بر حمایت از برنامه‌های مشترک با فدراسیون نجات‌غریق و غواصی تأکید کرد.

برچسب ها: فدراسیون نجات غریق و غواصی ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
تردد خودرو‌های منطقه آزاد در هرمزگان نهایی شد
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
رشد ۶۹۵ درصدی سرمایه گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
آخرین اخبار
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
پیروزی حریف ایران مقابل نیجریه
اعلام آرای استیناف
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند
نظرات جنجالی دردسر ساز شد؛ احضار مربی استقلال به کمیته اخلاق
درخواست پرسپولیس از سازمان لیگ برای تقابل حساس در تبریز
با اعلام فیفا؛ دوناروما بهترین دروازه‌بان جهان شد
نامه باشگاه خیبر به سازمان لیگ رسید/ در انتظار پخش مکالمات اتاق VAR
فنونی زاده: استقلال نیاز به مهاجم دارد
داور بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
احسان امینی جانشین غلامرضا محمدی شد/ محمدی جای عباس حاج کناری را گرفت
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی