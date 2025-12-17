باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دالاهو، پهپاد جدید ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟ + فیلم

پهپاد حدید ۱۱۰ یا دالاهو پهپاد جدید ایران است که پس از خانواده شاهد، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد «حدید ۱۱۰» یا دالاهو پهپاد جدید ایرانی است که مجهز به موتور جت بوده و که زمان عملیاتی شدن بهتر  شانس نفوذ به پدافند دشمن را افزایش می‌دهد.

