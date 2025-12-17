\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u00ab\u062d\u062f\u06cc\u062f \u06f1\u06f1\u06f0\u00bb \u06cc\u0627 \u062f\u0627\u0644\u0627\u0647\u0648 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u062c\u0647\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631 \u062c\u062a \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u00a0\u0634\u0627\u0646\u0633 \u0646\u0641\u0648\u0630 \u0628\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n