معاون توسعه پیش بینی هواشناسی کردستان گفت: پیش بینی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان از امروز تا آخر هفته جاری شاهد بارش پراکنده برف و باران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  خسرو سیف‌پناهی اظهار کرد:از صبح روز چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه هوا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران خواهد بود.

وی افزود: وزش باد قابل ملاحظه، مه آلودگی و رگبار برف و کولاک در ارتفاعات و گردنه‌های استان از دیگر پددیده‌های قابل ملاحظه در استان خواهد بود که موجب اختلال در تردد می‌شود.

معاون توسعه پیش بینی هواشناسی کردستان اضافه کرد: در روز‌های جمعه و شنبه وضعیت جوی پایدار است و در پاره‌ای نقاط هوا مه آلود خواهد بود.

وی یادآور شد: دمای کمینه هوا از صبح پنجشنبه تا صبح شنبه به صورت میانگین حدود چهار تا ۶ درجه کاهش می‌یابد و شرایط یخبندان شبانه بر کل استان حاکم خواهد شد.

