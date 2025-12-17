باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- خسرو سیفپناهی اظهار کرد:از صبح روز چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه هوا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران خواهد بود.
وی افزود: وزش باد قابل ملاحظه، مه آلودگی و رگبار برف و کولاک در ارتفاعات و گردنههای استان از دیگر پددیدههای قابل ملاحظه در استان خواهد بود که موجب اختلال در تردد میشود.
معاون توسعه پیش بینی هواشناسی کردستان اضافه کرد: در روزهای جمعه و شنبه وضعیت جوی پایدار است و در پارهای نقاط هوا مه آلود خواهد بود.
وی یادآور شد: دمای کمینه هوا از صبح پنجشنبه تا صبح شنبه به صورت میانگین حدود چهار تا ۶ درجه کاهش مییابد و شرایط یخبندان شبانه بر کل استان حاکم خواهد شد.