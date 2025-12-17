باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای قزوین گفت: با وجود بارش برف در مناطق کوهستانی به ویژه شهرستانهای طارم و کوهین، هیچگونه انسداد مسیر در راههای اصلی و روستایی وجود ندارد و تردد در همه مسیرها برقرار است.
وی ادامه داد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال بارش برف در گردنههای بویینزهرا، آوج، کوهین و الموت، آرایش زمستانی راهداری استان را حفظ کردهایم و تا پایان روز جمعه که آخرین روز هشدار هواشناسی است، این آمادگی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای قزوین با اشاره به بسیج نیروها و تجهیزات گفت: در مجموع ۱۸۰ نیروی راهداری در مناطق مختلف آمادهباش هستند و حدود ۱۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین نیز تجهیز و آماده خدمترسانی شدهاند تا در صورت نیاز وارد عملیات شوند.
معیری اضافه کرد: در روزهای گذشته انتظار بارش سنگینتری داشتیم و همه نیروها در حالت آمادهباش بودند، اما حجم برف به اندازهای نبود که مشکل خاصی برای راهها ایجاد کند.
وی گفت: با هماهنگی کامل میان راهدارخانهها و حفظ آرایش زمستانی تا پایان هشدارهای هواشناسی، تلاش میکنیم تا تردد ایمن در همه محورهای استان برقرار باشد.
منبع: راهداری قزوین