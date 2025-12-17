بر اساس این تصمیم، عملیات قیمت‌گذاری این شعب با مجوز هیئت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌ها و فراهم‌سازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.

هیئت ارزش‌گذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفه‌ای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهام‌داران انجام می‌‌شود و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.