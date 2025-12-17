تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مصاف تیم تراکتور تبریز می‌رود که ۳ بازیکن را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی فردا به مصاف هم می‌روند و برنده این دیدار می‌تواند در ادامه جام حذفی حضور داشته باشد و یک تیم از گردونه رقابت‌ها حذف خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس برای این بازی مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی خود را در اختیار دارد و محمد عمری هم مشکلی برای همراهی این تیم ندارد، اما امید عالی شاه کاپیتان پرسپولیس در این بازی به دلیل محرومیت حضور نخواهد داشت.

یاسین سلمانی و سرژ اوریه دیگر بازیکنان پرسپولیس هستند که در این بازی به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.

احتمال می‌رود در بازی فردا سرلک و باکیچ هر دو در بازی حضور داشته باشند و اوسمار برای از کار انداختن هافبک‌های تیم تراکتور از هر دو بازیکن همزمان استفاده کند.

پرسپولیس برای بازی فردا در پست دفاع راست نیز از یعقوب براجعه استفاده خواهد کرد.

این دیدار پنج شنبه ۲۷ آذر در ورزشگاه یادگار امام تبریز از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه آغاز خواهد شد.

