مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت: با توجه به پیش‌بینی آغاز بارش‌ها از اواخر آذرماه، تمامی مناطق و واحد‌های تابعه شهرداری قم در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمحسن میرهادی گفت: این آمادگی به منظور اجرای تمهیدات لازم، مدیریت مطلوب بارندگی‌ها و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در سطح شهر انجام شد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم  عنوان کرد: با توجه به پیش‌بینی آغاز بارش‌ها از تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در کشور، شهرداری قم در تمامی مناطق هشتگانه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و تمامی واحد‌های تابعه موظف شده‌اند اقدامات لازم برای مدیریت بارندگی‌ها را در اسرع وقت به اجرا بگذارند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی شهرداری افزود: نیرو‌های خدماتی، فضای سبز، آتش‌نشانی و واحد‌های مرتبط با تخلفات شهری باید با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشند و بازدید‌های میدانی مستمر به‌منظور شناسایی و رفع نواقص احتمالی انجام شود.

میرهادی افزود: استقرار ماشین‌آلات سبک و سنگین ویژه مدیریت آب‌گرفتگی و برف‌روبی، تجهیز تانکر‌های مکنده و پمپ‌های آتی‌سر و جانمایی آنها در نقاط پرریسک شهر از جمله اقدامات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

او ادامه داد: مناطق موظف هستند نسبت به تأمین، بسته‌بندی و توزیع کیسه‌های شن و نمک با اولویت زیرگذر‌ها و معابر حساس اقدام کرده و ضمن به‌روزرسانی راه‌بندها، آمادگی لازم برای مسدودسازی احتمالی ورودی و خروجی بلوار شهید سلیمانی، آماده‌سازی نمک‌پاش‌های مکانیزه و تکمیل کنترل‌های فنی تجهیزات را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم در پایان با اشاره به ادامه عملیات لایروبی کانال‌ها، انهار، سپتیک‌ها و تکمیل چاه‌های جذبی، گفت: فعال‌سازی سامانه ۱۳۷ در مناطق، آماده‌باش مرکز پیام و مرکز پایش و همچنین هماهنگی کامل با دستگاه‌های امدادی، ترافیکی، آتش‌نشانی و پلیس راهور ضروری است تا با اجرای سریع این اقدامات، آمادگی کامل برای مدیریت بارش نزولات الهی در سطح شهر فراهم شود.

منبع:شهرداری قم 

برچسب ها: بارش پاییزی ، شهرداری قم
خبرهای مرتبط
حال و هوای بارانی حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
امشب، بارش باران استان قم را فرا می‌گیرد
صدور هشدار زرد هواشناسی برای قم
مدیرکل هواشناسی قم خبر داد:
بارش ۷.۴ میلی‌متری باران در استان قم
هشدار سطح زرد برای وضع هوای قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهرداری قم با آغاز بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارد
آغاز عملیات برف روبی راه‌های روستایی بخش خلجستان قم
اعتکاف باید مردمی اداره شود
تاریخ سازی شمشیربازی قمی
هشدار شرکت آبفای قم با توجه به کاهش دما
نشست آنلاین «قم؛ شهر بدون دخانیات» با سازمان بهداشت جهانی در قاهره برگزار شد
سرمایه اصلی انسان،عمر است
افزایش ناوگان فعال اتوبوسرانی قم به ۲۷۰ دستگاه
آخرین اخبار
افزایش ناوگان فعال اتوبوسرانی قم به ۲۷۰ دستگاه
سرمایه اصلی انسان،عمر است
نشست آنلاین «قم؛ شهر بدون دخانیات» با سازمان بهداشت جهانی در قاهره برگزار شد
هشدار شرکت آبفای قم با توجه به کاهش دما
تاریخ سازی شمشیربازی قمی
شهرداری قم با آغاز بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارد
آغاز عملیات برف روبی راه‌های روستایی بخش خلجستان قم
اعتکاف باید مردمی اداره شود