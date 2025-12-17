باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی مالیاتی صنف طلا را بر اساس بند «غ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه امسال به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در بند «غ» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده:

ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نیز شامل می‌شود.

جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به شرح زیر است:

پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی است. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ۳۶ این قانون است.

ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ درصد جریمه‌های موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

تخلفات مالیاتی و جرایم آنها که در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده، به شرح زیر است:

۱. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد

۲. عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی

۳. عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان امور مالیاتی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی

۴. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل ۲ درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل ۲ میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد

۵. عدم رعایت احکام مذکور در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون، معادل یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد

۶. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر این قانون، به میزان ۱۰ درصد کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق؛ هر یک بیشتر باشد

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان، تخلفات مالیاتی آنها از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۲ تا پایان امسال (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) را شامل می‌شود.