دانشمندان روشی را کشف کرده‌اند که موثرترین روش برای درمان فشار خون بالا محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Hypertension با استناد به بیانیه‌ای از انجمن قلب آمریکا، گزارش داد یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف یک قرص ترکیبی حاوی چندین داروی فشار خون بالا می‌تواند فشار خون و خطر حملات قلبی و سکته مغزی را سریعتر کاهش دهد.

متخصصان انجام دهنده این مطالعه خاطرنشان کردند که اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا به دو یا چند دارو به طور همزمان نیاز دارند. وقتی این دارو‌ها در یک قرص ترکیب می‌شوند، پایبندی به درمان برای بیماران آسان‌تر می‌شود و احتمال فراموش کردن مصرف دارو کمتر می‌شود.

به گفته محققان، این رویکرد به دستیابی سریع‌تر به سطح فشار خون هدف کمک می‌کند و خطر عوارض قلبی عروقی را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

در این توصیه‌ها تأکید شده است که قرص‌های ترکیبی فقط حاوی دارو‌های فشار خون هستند و "قرص‌های چند دارویی" که حاوی استاتین یا آسپرین نیز هستند، نیستند.

با وجود اثربخشی اثبات شده این روش، استفاده از آن به دلیل هزینه محدود است. با این حال، محققان معتقدند که استفاده گسترده‌تر از این روش درمانی می‌تواند سلامت افراد مبتلا به فشار خون بالا را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: درمان فشار خون ، فشار خون بالا ، فشار خون پایین ، فشار خون
خبرهای مرتبط
یک درمان سریع برای فشار خون بالا
۱۰ باور اشتباه درباره فشارخون
کار‌های ضروری که هنگام فشار خون پایین باید انجام داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
آخرین اخبار
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
کوچکترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
اپلیکیشن نقشه‌های یاندکس یک ویژگی کلیدی دریافت کرد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پیشران امید و توسعه علمی کشور
نسل جدید ایران محور توسعه و نوآوری کشور است
نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه و جوانان برگزار شد
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
توسعه نسل جدیدی از ماهواره‌ها در آمریکا
فرضیه‌ای جدید در مورد تشکیل سیارات در کیهان
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
منادی: زیرساخت شبکه «شاد» تقویت می‌شود
آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌بیند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد
۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی هستند