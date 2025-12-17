باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Hypertension با استناد به بیانیه‌ای از انجمن قلب آمریکا، گزارش داد یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف یک قرص ترکیبی حاوی چندین داروی فشار خون بالا می‌تواند فشار خون و خطر حملات قلبی و سکته مغزی را سریعتر کاهش دهد.

متخصصان انجام دهنده این مطالعه خاطرنشان کردند که اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا به دو یا چند دارو به طور همزمان نیاز دارند. وقتی این دارو‌ها در یک قرص ترکیب می‌شوند، پایبندی به درمان برای بیماران آسان‌تر می‌شود و احتمال فراموش کردن مصرف دارو کمتر می‌شود.

به گفته محققان، این رویکرد به دستیابی سریع‌تر به سطح فشار خون هدف کمک می‌کند و خطر عوارض قلبی عروقی را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

در این توصیه‌ها تأکید شده است که قرص‌های ترکیبی فقط حاوی دارو‌های فشار خون هستند و "قرص‌های چند دارویی" که حاوی استاتین یا آسپرین نیز هستند، نیستند.

با وجود اثربخشی اثبات شده این روش، استفاده از آن به دلیل هزینه محدود است. با این حال، محققان معتقدند که استفاده گسترده‌تر از این روش درمانی می‌تواند سلامت افراد مبتلا به فشار خون بالا را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

منبع: Lenta.ru