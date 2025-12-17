حمید طالقانی، بازیگر سینما و تلویزیون بعد از یک دوره ابتلا به بیماری سرطان کبدی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید طالقانی، بازیگر سینما و تلویزیون بعد از یک دوره ابتلا به بیماری سرطان کبدی درگذشت. خانه سینما در پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفته است و خبر داده است که پیکر آن مرحوم فردا پنجشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

حمید طالقانی بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد.

او که با فیلم دبیرستان مطرح شد، در فیلم های چون یاس‌های وحشی، بدون اجازه، مردی شبیه باران، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، خط آتش، سپیدیال، بیا با من، قربانی، آری چنین بود، گل‌های داوودی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند هنرنمایی کرده است.

او همچنین در سریال‌های آشیانه‌ای برای زندگی، به او بگویید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند به ایفای نقش پرداخته است.

حمید طالقانی همچنین دو اثر «رهاتر از دریا» و «آشیانه‌ای برای زندگی» را کارگردانی کرده است.

برچسب ها: حمید طالقانی ، درگذشت بازیگر
خبرهای مرتبط
بازیگر فیلم «شعله» درگذشت
جبلی: محمد کاسبی الگوی هنرمند ترازِ جامعه هنری است
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۳
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
روح او شاد و سرایش نورباد
با علی شیر خدا محشور باد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۷:۳۲ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدایش رحمت کند.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
اینقدر از بازیگر و سلبریتی ها خبر نذارید
مردم عادی با بازیگرها فرقی ندارن
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سحر
۱۶:۵۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدا ببامرزدش?
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد و قرین رحمت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدایش رحمت کند همه بالاخره در یک ایستگاه از قطار دنیا پیاده خواهیم شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایمان چراغی
۱۴:۱۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد و یادش گرامی
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
Bmsoq20
۱۳:۵۷ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدایش رحمت کند انشاءالله
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
Bmsoq20
۱۳:۵۷ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدایش رحمت کند انشاءالله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خداوند او را بیامرزد و به بازماندگانش
صبر عطا کند .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
انا لله و آنا الیه راجعون. خدا رحمتش کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
ای بابا. واقعاً ناراحت کننده است. خدایا ما رو از دست این بیماری خلاص کن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه
۰
۱
پاسخ دادن
۱۲
حمید طالقانی بازیگر کشورمان درگذشت
چگونه یوتیوب به پاتوق جدید برنامه‌سازان تبدیل شد؟/ پشت پرده وایرال شدن محتوا‌های کم‌ارزش
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
بازگشت نجف زاده با «برمودا» در شب‌های یلدا
جبلی: سند پژوهشی لازمه مجموعه‌های تولیدی صدا‌وسیماست
فهرست اولیه نامزد‌های نود و هشتمین دوره اسکار اعلام شد
شبکه دو؛ رسانه‌ای که زندگی را فقط روایت نمی‌کند، می‌سازد
برنامه «جام جم» پاسخ صداوسیما به مطالبه نقد و شفافیت است
«چله ایرانی»؛ یلدایی برای شنیدن حافظه جمعی از رادیو فرهنگ
از خادمان قرآنی تقدیر به عمل آمد/ جبلی: امیدواریم رسانه ملی مروج فرهنگ اهل بیت (ع) باشد
آخرین اخبار
از خادمان قرآنی تقدیر به عمل آمد/ جبلی: امیدواریم رسانه ملی مروج فرهنگ اهل بیت (ع) باشد
آغاز کاروان روایت حبیب از بهشت زهرا (س)؛ ادای احترام به سردار دل‌ها
جبلی: سند پژوهشی لازمه مجموعه‌های تولیدی صدا‌وسیماست
بازگشت نجف زاده با «برمودا» در شب‌های یلدا
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
حمید طالقانی بازیگر کشورمان درگذشت
«چله ایرانی»؛ یلدایی برای شنیدن حافظه جمعی از رادیو فرهنگ
برنامه «جام جم» پاسخ صداوسیما به مطالبه نقد و شفافیت است
فهرست اولیه نامزد‌های نود و هشتمین دوره اسکار اعلام شد
شبکه دو؛ رسانه‌ای که زندگی را فقط روایت نمی‌کند، می‌سازد
چگونه یوتیوب به پاتوق جدید برنامه‌سازان تبدیل شد؟/ پشت پرده وایرال شدن محتوا‌های کم‌ارزش
پیگیری برای حل معضل کاخ جشنواره/ تقدیر از مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه دوربین را زمین نگذاشتند
سینما حقیقت به ایستگاه پایانی رسید/ سینمای مستند، سرمایه ملی است