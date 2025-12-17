حمید طالقانی، بازیگر سینما و تلویزیون بعد از یک دوره ابتلا به بیماری سرطان کبدی درگذشت.

حمید طالقانی بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد.

او که با فیلم دبیرستان مطرح شد، در فیلم های چون یاس‌های وحشی، بدون اجازه، مردی شبیه باران، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، خط آتش، سپیدیال، بیا با من، قربانی، آری چنین بود، گل‌های داوودی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند هنرنمایی کرده است.

او همچنین در سریال‌های آشیانه‌ای برای زندگی، به او بگویید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند به ایفای نقش پرداخته است.

حمید طالقانی همچنین دو اثر «رهاتر از دریا» و «آشیانه‌ای برای زندگی» را کارگردانی کرده است.