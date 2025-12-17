سامانه دانش آموزی نورینو به منظور پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان آغاز به کار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه دانش آموزی نورینو به منظور پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان و همچنین ثبت نام و اطلاع رسانی مسابقات و فعالیت های فرهنگی و پرورشی آغاز به کار کرده است.

گفتنی است؛ پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی در سامانه نورینو از تاریخ ۸ آذرماه فعال شده است و دانش آموزان می توانند با ورود به سایت my.medu.ir از طریق پنل کاربری خود، پس از ورود به سامانه "نورینو" و از بخش "پویش ها و مسابقات عمومی" با کلیک بر روی "پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی" در مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کنند.

دانش آموزان برای ورود به سامانه و اقدام به ثبت نام می‌توانند اینجا کلیک کنند .

منبع:مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش