باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - به گزارش رسانه‌های هندی، لیونل مسی در جشن خانواده آمبانی که دیروز برگزار شد، یک ساعت بسیار نادر از برند "ریچارد میل" مدل RM ۰۰۳ V۲ از سمت آنانت آمبانی دریافت کرد و گفته می‌شود این ساعت در بازار حدود ۱/۱ میلیون دلار ارزش دارد.

موکش آمبانی، پدر آنانت، با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی، ثروتمندترین فرد آسیا محسوب می‌شود.

حضور مسی در هند بازتاب‌های زیادی در جهان داشت و در استادیوم شهر کلکته نیز افرادی که برای دیدن مسی بلیط تهیه کرده بودند با نارضایتی ورزشگاه را ترک کردند چرا که موفق به دیدن مسی نشدند و این موضوع باعث شد اتفاقات تلخی همراه با اعتراض در این شهر مشاهده شود که با دستور پلیس مقرر شد پول بلیط این افراد باز گردانده شود.