پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان مازندران، گرامیداشت شهدای ورزشکار محمودآباد با برگزاری مسابقات ۳ وزن در این شهرستان شروع به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز نخست پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان مازندران گرامیداشت شهدای ورزشکار محمودآباد، ۱۱۷ کشتی گیر از ۳۸ هیات مستقل از سراسر استان برای تصاحب ۳ مدال طلا در سالن ورزشی حسین توکلی محمودآباد به روی تشک می‌روند.

در این رقابت‌ها ۳۳ نفر در وزن ۴۵ کیلوگرم، ۴۳ نفر در وزن ۴۸ کیلوگرم و ۴۱ نفر در وزن ۵۱ کیلوگرم به مصاف هم خواهند رفت.

مسابقات رده بندی و فینال ۳ وزن نخست امروز چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار می‌شود.

رقابت‌های اوزان ۵۵، ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم روز پنج شنبه ۲۷ آذر و پیکار‌های اوزان ۷۱، ۸۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم نیز روز جمعه ۲۸ آذر برگزار خواهد شد.

مهدی نیک منش، عباس حاج کناری، بهرام عابدی، اکبر صفرپور، مسعود واحدی، اباذر اسلامی و علیرضا اسلامی اعضای کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی استان مازندران را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
آمل بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی جوانان مازندران
فریدونکنار فاتح مسابقات کشتی آزاد جوانان مازندران
آغاز پیکار‌های کشتی آزاد جوانان مازندران در فریدونکنار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطر ریزش سنگ و رانش در محور‌های کوهستانی مازندران
افزایش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
آمادگی نیرو‌های هلال احمر برای امدادرسانی به متاثرین از برف و سرما در جاده‌های مازندران
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم
آخرین اخبار
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم
آمادگی نیرو‌های هلال احمر برای امدادرسانی به متاثرین از برف و سرما در جاده‌های مازندران
افزایش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
خطر ریزش سنگ و رانش در محور‌های کوهستانی مازندران
لیگ یک والیبال کشور در قرق نمایندگان مازندران + فیلم
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل عنوان در گلوگاه
پیشگیری از جرم؛ راهبردی موثر‌تر از مقابله پس از وقوع
قهرمانی دراماتیک محسن امیرکلا در روز پرحاشیه لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران + فیلم