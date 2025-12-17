باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز نخست پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان مازندران گرامیداشت شهدای ورزشکار محمودآباد، ۱۱۷ کشتی گیر از ۳۸ هیات مستقل از سراسر استان برای تصاحب ۳ مدال طلا در سالن ورزشی حسین توکلی محمودآباد به روی تشک می‌روند.

در این رقابت‌ها ۳۳ نفر در وزن ۴۵ کیلوگرم، ۴۳ نفر در وزن ۴۸ کیلوگرم و ۴۱ نفر در وزن ۵۱ کیلوگرم به مصاف هم خواهند رفت.

مسابقات رده بندی و فینال ۳ وزن نخست امروز چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار می‌شود.

رقابت‌های اوزان ۵۵، ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم روز پنج شنبه ۲۷ آذر و پیکار‌های اوزان ۷۱، ۸۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم نیز روز جمعه ۲۸ آذر برگزار خواهد شد.

مهدی نیک منش، عباس حاج کناری، بهرام عابدی، اکبر صفرپور، مسعود واحدی، اباذر اسلامی و علیرضا اسلامی اعضای کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی استان مازندران را تشکیل می‌دهند.