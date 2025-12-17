باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در همایش روز ملی صنعت حمل ونقل ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از فعالان حوزه حمل ونقل در شهرستان گفت:یکی از رویکردهای اساسی درشهر اردبیل توسعه حمل ونقل پاک است و دراین راستا زیرساختهای لازم فراهم میشود.
او سرمایه گذاری در حمل ونقل پاک شهری را گامی بزرگ برای توسعه پایدار شهری عنوان کرد وافزود:حرکت به شهرهوشمند هم یکی از ضرورتها در اردبیل است که دراین زمینه اقدامات وطرحهایی انجام شده ودر حال انجام است.
فرماندار اردبیل با اشاره به اجرای طرح هوشمند کنترل، طرح بلیت الکترونیکی، پارک سوار و طرحهای دیگر گفت:این طرحهای در راستای مدیریت وکاهش ترافیک شهر اردبیل موثر است و باید از تجربههای موفق جهانی وهوش مصنوعی در حوزه حمل ونقل در شهر اردبیل استفاده شود که دراین مسیر پیش میرویم.
قلندری ضمن قدردانی از مشارکت وهمکاری شهروندان شریف اردبیلی در توسعه وپیشرفت شهر خواستار تعامل واهتمام ویژه دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف توسعه شهر اردبیل شد.
دراین مراسم از فعالان حوزه حمل ونقل شهر اردبیل قدردانی و ازسامانه کارت بلیت الکترونیکی ناوگان حمل ونقل وطرحهای هوشمند اردبیل رونمایی شد.