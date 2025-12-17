باشگاه خبرنگاران جوان - بخشدار رویدر گفت: پیکر این کودک پس از ۱۹ ساعت جستجوی گروههای امدادی و مردمی در انتهای مسیر سیلاب پیدا شد.
منصور ختو افزود: این کودک به همراه خواهر ۵ ساله اش عصر دیروز در سیلاب ناشی از طغیان رودخانه روستای کروئیه سقوط کرده بودند.
وی گفت: دختر پنج ساله با تلاش پدر و مادر و کمک مردم نجات یافته بود، اما کودک ۹ ساله به علت شدت جریان آب غرق شده بود.
ختو به ادامه بارندگی و طغیان رودخانههای فصلی اشاره کرد و از شهروندان خواست به هیچ وجه به حاشیه رودخانه ها، مسیلها و ارتفاعات نروند.
بخش رویدر در شهرستان بندر خمیر، در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس قرار دارد.
بارشها در هرمزگان از ابتدای هفته آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد و در این زمینه هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.
منبع: صداوسیما