باشگاه خبرنگاران جوان - بخشدار رویدر گفت: پیکر این کودک پس از ۱۹ ساعت جستجوی گروه‌های امدادی و مردمی در انتهای مسیر سیلاب پیدا شد.

منصور ختو افزود: این کودک به همراه خواهر ۵ ساله اش عصر دیروز در سیلاب ناشی از طغیان رودخانه روستای کروئیه سقوط کرده بودند.

وی گفت: دختر پنج ساله با تلاش پدر و مادر و کمک مردم نجات یافته بود، اما کودک ۹ ساله به علت شدت جریان آب غرق شده بود.

ختو به ادامه بارندگی و طغیان رودخانه‌های فصلی اشاره کرد و از شهروندان خواست به هیچ وجه به حاشیه رودخانه ها، مسیل‌ها و ارتفاعات نروند.

بخش رویدر در شهرستان بندر خمیر، در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس قرار دارد.

بارش‌ها در هرمزگان از ابتدای هفته آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد و در این زمینه هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.

منبع: صداوسیما