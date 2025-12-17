یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که سیارات سنگی و شبیه زمین، رایج‌تر از آن چیزی هستند که قبلاً تصور می‌شد، و دانشمندان فرضیه جدیدی در مورد نقش ابرنواختر‌ها در تشکیل سیارات در کیهان ارائه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Science Advances نشان می‌دهد که در طول تشکیل منظومه شمسی، این منظومه توسط پرتو‌های کیهانی ناشی از انفجار ابرنواختری در نزدیکی بمباران شده است. این انفجار عظیم ستاره‌ای، منظومه جوان را با مواد رادیواکتیو پر کرد، که بعداً برای تشکیل سیارات سنگی و خشک ضروری بود. اعتقاد بر این است که این مکانیسم در سراسر کهکشان گسترده است.

محققان این نظریه را مطرح می‌کنند که سیارات شبیه زمین از اجرام سنگی و یخی تشکیل شده‌اند که در مراحل اولیه تاریخ منظومه شمسی رطوبت خود را از دست داده‌اند. این فرآیند خشک شدن به مقادیر زیادی گرما نیاز داشته است، که عمدتاً از تجزیه رادیونوکلئید‌های کوتاه عمر مانند آلومینیوم-۲۶ حاصل می‌شود.

تجزیه و تحلیل شهاب سنگ‌های باستانی، که به عنوان کپسول‌های زمان عمل می‌کنند، وجود این عناصر را در گذشته تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که منظومه شمسی اولیه از قبل حاوی مقادیر زیادی رادیونوکلئید‌های کوتاه عمر بوده است.

با این حال، مدل‌هایی که فرض می‌کنند ابرنواختر‌ها تنها منبع این رادیونوکلئید‌ها هستند، نمی‌توانند غلظت بالای آنها را در شهاب‌سنگ‌های باستانی توضیح دهند. چنین مقادیری مستلزم انفجار یک ستاره در فاصله بسیار نزدیک و نابودی دیسک پیش‌سیاره‌ای است.

برای حل این مشکل، دانشمندان دانشگاه توکیو یک "مکانیسم سیل" را پیشنهاد کردند که انفجار ابرنواختر را در فاصله ایمن ۳.۲ سال نوری مدل‌سازی می‌کند. طبق این مدل، موج شوک ناشی از انفجار، پروتون‌ها را شتاب داده و آنها را به پرتو‌های کیهانی تبدیل می‌کند.

مدل انفجار ابرنواختر

طبق این مدل، رادیونوکلئید‌های کوتاه‌مدت از دو طریق به زمین رسیدند:

ابرنواختر برخی از آنها، مانند آهن-۶۰، را به صورت ذرات غبار پرتاب کرد.

پرتو‌های کیهانی با انرژی بالا با مواد پایدار روی سطح سیاره برخورد کردند و واکنش‌های هسته‌ای را آغاز کردند.

پس از اجرای مدل، دانشمندان کشف کردند که این مدل با مقادیر مواد رادیواکتیو یافت شده در شهاب‌سنگ‌ها مطابقت دارد. به گفته محققان، این نشان می‌دهد که با توجه به نقش حیاتی آلومینیوم-۲۶ در تنظیم سطح آب در سیارات، سیارات سنگی، خشک و شبیه به زمین ممکن است در کهکشان گسترده‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، باشند.

محققان تخمین می‌زنند که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از ستاره‌های شبیه به خورشید ممکن است دیسک‌های پیش‌سیاره‌ای با ترکیبی مشابه زمین داشته باشند که احتمال وجود چندین جهان قابل سکونت را تقویت می‌کند.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: ابرنواختر ، سیارات ، انفجارهای فضایی ، کیهان
خبرهای مرتبط
شناسایی قدرتمندترین انفجاری که تاکنون در کیهان مشاهده شده است
بزرگ‌ترین سیارات کیهان را بشناسید
برملا شدن رازهای کیهان با ابرنواختر سرخ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
آخرین اخبار
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
کوچکترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
اپلیکیشن نقشه‌های یاندکس یک ویژگی کلیدی دریافت کرد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پیشران امید و توسعه علمی کشور
نسل جدید ایران محور توسعه و نوآوری کشور است
نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه و جوانان برگزار شد
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
توسعه نسل جدیدی از ماهواره‌ها در آمریکا
فرضیه‌ای جدید در مورد تشکیل سیارات در کیهان
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
منادی: زیرساخت شبکه «شاد» تقویت می‌شود
آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌بیند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد
۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی هستند