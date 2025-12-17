باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرزاد سردارزاده با بیان اینکه این نظارت‌ها با هدف پایش قیمت‌ها و بررسی نحوه خدمت‌رسانی واحد‌های صنفی به شهروندان انجام می‌شود، اظهار کرد: بازرسی‌ها به صورت روزانه و مستمر در سراسر استان در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح، ۱۲ گشت مشترک ویژه شب یلدا فعال شده و معاونت نظارت و بازرسی به‌صورت مستمر در این گشت‌ها حضور دارد و بازرسان استان در قالب این طرح، بر واحد‌های صنفی عرضه‌کننده کالا‌های پرمصرف شب یلدا از جمله انواع میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی، گل، کیف، کفش و پوشاک نظارت می‌کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صمت کردستان ادامه داد: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی شامل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌ها در حال اجراست و بازرسان روزانه در قالب تیم‌های دو نفره بر روند قیمت‌ها و عرضه کالا‌ها نظارت کامل دارند.

سردارزاده همچنین از اجرای گشت‌های بین‌راهی خبر داد و گفت: این گشت‌ها به‌ویژه برای نظارت بر رستوران‌ها و تالار‌هایی که برنامه‌های ویژه شب یلدا برگزار می‌کنند، به‌صورت مشترک با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صمت انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، درج نکردن قیمت، عدم ارائه فاکتور، رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و عرضه کالا‌های غیربهداشتی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و متخلفان پس از تشکیل پرونده به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان معرفی می‌شوند.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش‌های خود را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسی اداره‌کل صمت کردستان اعلام کنند.