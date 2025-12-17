باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پیگیریهای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دستور رئیس جمهور برای تأمین ۲ هزار سرور اضطراری برای ایجاد شبکه آموزشی مستقل در فضای مجازی گفت: فراهم کردن زیرساخت مستقل، پایدار و ایمن آموزش در فضای مجازی بهویژه در شرایط اضطراری، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اختلال در آموزش حضوری به دلایلی همچون بحرانها و شرایط اضطراری میتواند کیفیت یادگیری و تداوم آموزش را با چالش جدی مواجه کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسات متعددی با وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور برگزار کرد که خروجی آن ارسال نامهای به رئیس جمهور بود. در نهایت رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور تامین فوری ۲ هزار سرور اضطراری برای ایجاد شبکه آموزشی مستقل با زیرساختی پایدار، قابل اتکای و مداوم برای آموزش در فضای مجازی را صادر کرد.
منادی با تاکید بر اینکه نباید فقط به آموزش حضوری اتکا کرد، گفت: آموزش در فضای مجازی با زیرساخت مناسب و ایمن، میتواند تابآوری نظام آموزشی را تضمین کند و از هرگونه خلل در روند یادگیری جلوگیری نماید.
وی با بیان اینکه استفاده از این سرورها امکان ارائه آموزش با کیفیت مطلوب و امنیت بالا را فراهم میکند، گفت: در این بستر دانشآموزان و دانشجویان میتوانند بدون نگرانی از قطعی یا اختلال به آموزش دسترسی داشته باشند. در کنار این اقدامات، توسعه ظرفیت فناوری و ایجاد زیرساختهای مستقل، باید به صورت برنامهریزیشده و بلندمدت دنبال شود تا کشور در مواجهه با بحرانها و نوسانات آموزشی آماده باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این کمیسیون پیگیر بهبود زیرساختهای آموزش مجازی است، گفت: تابآوری آموزشی نه تنها نیازمند تجهیزات و فناوری است بلکه آموزش معلمان، ارتقای سواد دیجیتال و ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای استفاده درست و مؤثر از این فناوریها نیز اهمیت دارد. این اقدامات بهصورت توأمان میتواند کیفیت و پایداری آموزش کشور را تضمین کند.
منادی در پایان با بیان اینکه زیرساخت شبکه شاد تقویت خواهد شد، افزود: با فراهم شدن ۲ هزار سرور پشتیبان، آموزش در فضای مجازی به سطح مطلوب، پایدار و ایمن خواهد رسید و کشور قادر خواهد بود بدون وابستگی صرف به آموزش حضوری، در شرایط اضطراری نیز روند آموزشی را بدون خلل ادامه دهد. این اقدام، نتیجه پیگیریهای مستمر کمیسیون و توجه ویژه رئیس جمهور به موضوع تابآوری آموزشی است.
منبع: ایسنا