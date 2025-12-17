رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند سارقان مسلح طلا در تهران و چند استان کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی گفت: در اوایل آبان ماه امسال، پرونده‌ای از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران با موضوع سرقت مسلحانه به شکایت مرد جوانی به اداره یکم پلیس آگاهی واصل شد.

وی افزود: طبق اظهارات شاکی، نامبرده که در صنف طلا و در زمینه ساخت و فروش مصنوعات فلزی طلا فعالیت دارد، فردی به نام صابر از طریق یکی از دوستانش به بهانه خرید طلاجات با وی ارتباط برقرار کرده و پس از هماهنگی، قرار معامله با افرادی ناشناس برای معاوضه مقادیری طلا در ازای دلار تنظیم می‌شود.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در اوایل مهر ماه شاکی به همراه یکی از همکاران خود و با در اختیار داشتن مقادیری طلا، توسط خودرو شخصی در محل قرار حاضر می‌شود که افراد مذکور تحت عنوان خریدار، پس از اطمینان از وجود طلاها، با سلاح‌کشی و تهدید اقدام به سرقت مسلحانه محموله طلا کرده و سارقان که چهار نفر بودند، با دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و دنا سفیدرنگ از محل متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: با ارجاع پرونده به اداره یکم پلیس آگاهی، اقدامات گسترده پلیسی از جمله تحقیق از شاکی و شهود، بررسی محل‌های ملاقات، استخراج تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت که در نهایت منجر به شناسایی متهمان شد.

وی افزود: با مشخص شدن محل تردد متهمان در شهرستان‌های غربی کشور، تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با همکاری معاونت اطلاعات جنایی، طی دو مرحله عملیات ضربتی و غافلگیرانه، تعداد ۹ نفر از اعضای این باند (۸ مرد و ۱ زن) شامل سارقان، معاونان جرم و مالخران را دستگیر کردند.

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح کلت کمری به مارک GSM به همراه دو تیغه خشاب و ۶ تیر فشنگ جنگی، ۳۳ هزار دلار آمریکا، دو دستگاه خودرو (تیگو و دنا صفر) که از محل فروش اموال مسروقه خریداری شده بود، همچنین ۴۷ بسته اسکناس جعلی صد دلاری (بسته‌های صدتایی) مورد استفاده در فریب قربانیان، کشف و ضبط شد.

وی در پایان گفت: تمامی متهمان به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در جریان بازجویی‌ها، ضمن اعتراف به سرقت از شاکی، به دو فقره سرقت مشابه در شهرستان‌های کرج و آبیک قزوین نیز اعتراف کرده‌اند. متهمان نیز با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده جهت تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

توصیه‌های پلیسی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان این پرونده، به شهروندان و فعالان صنف طلا توصیه می‌کند:

۱. از انجام معاملات طلا و ارز در مکان‌های غیررسمی و خارج از واحد صنفی خودداری کنید.

۲. معاملات با مبالغ بالا را صرفاً در محیط‌های امن، دارای دوربین و با اطلاع اتحادیه یا همکاران انجام دهید.

۳. از پذیرش افراد ناشناس با معرفی واسطه‌های غیررسمی برای معاملات کلان پرهیز نمایید.

۴. همراه داشتن حجم زیاد طلا یا وجه نقد در اماکن عمومی بدون رعایت تدابیر حفاظتی، خطرآفرین است.

۵. در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ یا مراکز پلیس آگاهی اطلاع دهید.

۶. در معاملات ارزی، اصالت اسکناس‌ها را فقط از طریق مراکز معتبر بررسی کنید.

۷. قبل از هرگونه معامله خارج از عرف، با پلیس یا اتحادیه صنفی مشورت نمایید.

منبع: پلیس

برچسب ها: سرقت طلا ، دلار تقلبی ، پلیس آگاهی تهران بزرگ
