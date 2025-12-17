باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ArsTechnica گزارش داده است که از زمان تأسیس شرکت آمریکایی K۲ Space در سال ۲۰۲۲، این شرکت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده و قصد دارد از این وجوه برای گسترش تأسیسات خود در جنوب کالیفرنیا و توسعه این نسل جدید ماهواره‌ها استفاده کند.

این شرکت قصد دارد اولین ماهواره خود را که بر روی پلتفرم مگا ساخته شده و Gravitas نام دارد، در مارس ۲۰۲۶ با موشک SpaceX Falcon ۹ پرتاب کند. توسعه این ماهواره توسط نیروی فضایی ایالات متحده تأمین مالی می‌شود. پس از آن، این شرکت قصد دارد یک ماهواره بزرگتر ساخته شده بر روی پلتفرم گیگا را با استفاده از موشک Starship یا New Glenn پرتاب کند.

K۲ Space در حال توسعه پلتفرم ماهواره مگا خود است که قصد دارد آن را به قیمت ۱۵ میلیون دلار بفروشد. این شرکت ادعا می‌کند که این پلتفرم رقیبی برای پلتفرم‌های ماهواره‌ای LM۲۱۰۰ لاکهید مارتین است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار قیمت دارند.

شرکت K۲ Space اعلام کرد که تقریباً ۸۰ درصد از قطعات پلتفرم ماهواره‌ای جدید خود را تولید می‌کند و وابستگی خود را به قطعات وارداتی کاهش داده و هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد. این امر به نوبه خود، هزینه کلی تولید ماهواره‌هایی را که توسعه می‌دهد، کاهش می‌دهد.

منبع: Lenta.ru