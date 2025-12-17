باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر؛ برنامه ملی «یلدانه» با مشارکت گسترده داوطلبان، جوانان، نیکوکاران و تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف ایجاد فرهنگ مشارکت اجتماعی آحاد مردم، به تکریم افرادی که در بلندترین شب سال در کنار خانواده‌های خود حضور ندارند، در سطح کشور خواهد پرداخت.

این برنامه در مراکزی از جمله پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر، آسایشگاه‌ها، سرای سالمندان، همراه‌سراها، مدارس شبانه‌روزی، سازمان زندان‌ها و... اجرا می‌شود.

دیدار با امدادگران، آتش‌نشانان، سالمندان، معلولین و از کار افتادگان، زندانیان، ایتام، نیازمندان، کادر درمان و خانواده شهدای مدافع سلامت از محور‌های اصلی این برنامه ملی است.

برپایی سفره شب یلدا، اهدای گل، شیرینی و اقلام بهداشتی و بسته‌های معیشتی، ایجاد روحیه نشاط و انگیزه و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی، از جمله موسیقی محلی و حافظ‌خوانی، از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده این برنامه ملی است که با همراهی داوطلبان و خیرین اجرا می‌شود.

در اجرای برنامه «یلدانه»، مدیران ستادی، استانداران، فرمانداران و امامان جمعه نیز با حضور در مراکز مختلف، ضمن همراهی با داوطلبان، در این برنامه داوطلبانه و انسان‌دوستانه مشارکت خواهند داشت.