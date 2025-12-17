اعتکاف باید مردمی اداره شود

باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری روز چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به پیشینه تاریخی این آیین عبادی گفت: اعتکاف در ادیان الهی سابقهای طولانی دارد و در حالات حضرت سلیمان (ع) آمدهاست که ایشان بنا به شرایط، از یک ماه تا ۲ سال در بیتالمقدس معتکف میشدند.
او با بیان اینکه فلسفه اعتکاف، حرکت انسان به سوی کمال و تعالی است، افزود: سنت حسنه اعتکاف در همه ادیان الهی وجود داشته و همواره بستری برای تقرب به خداوند و تهذیب نفس بودهاست.
امام جمعه موقت قم با اشاره به جایگاه جهاد اکبر در سیر معنوی انسان تصریح کرد: جهاد با نفس، زیربنای همه مجاهدتهاست و اگر انسان در این میدان به توفیق برسد، در سایر عرصههای جهاد نیز موفق است؛ در غیر این صورت، حتی حضور در میدانهای بزرگ نیز تضمینکننده هدایت نخواهد بود.
او با تأکید بر تمایز میان ریاضت مشروع و شیوههای نادرست بیان کرد: مبارزه با نفس زمانی ارزشمند است که در مسیر رضایت الهی باشد و اعتکاف یکی از بسترهای صحیح و شرعی این سیر معنوی به شمار میرود.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعتکاف را چکیدهای از مجموعه عبادات اسلامی دانست و گفت: در این آیین معنوی، عناصری همچون حضور در مسجد، روزهداری، نماز، تلاوت قرآن و پرهیز از برخی محرمات که در حج نیز مورد توجه است، به صورت توأمان وجود دارد.
امام جمعه موقت قم تأکید کرد: اعتکاف نباید با سایر مراسم اشتباه گرفته شود و اگر حاشیهها و مسائل بیرونی بر آن غلبه کند، به معنای فاصله گرفتن از حقیقت و سیرت اصلی این آیین عبادی است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هدف نهایی اعتکاف را تعالی روح انسان دانست و خطاب به مسئولان برگزاری آن گفت: لازم است پس از پایان اعتکاف، آثار و تحولات معنوی ایجادشده در زندگی معتکفان مورد بررسی قرار گیرد تا میزان تأثیر قرآن، روزه و مناجات در روح و رفتار آنان مشخص شود.
او همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط با معتکفان در طول سال تأکید کرد و افزود: این ارتباط باید از طریق محتوای علمی و معنوی حفظ شود تا رشد کمی اعتکاف با رشد کیفی آن همراه باشد.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیهای، مسوول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، گزارشی از وضعیت برگزاری اعتکاف در سال گذشته و برنامهها و اقدامات پیشبینیشده برای ارتقای کیفیت این آیین معنوی ارائه کرد.
منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم