شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمود زاده در گردهمایی مشترک رؤسای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیر دولتی و رؤسای ادارات مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، مدیریت منابع نیروی انسانی را که به بحث مرجعیت، منزلت، معیشت و دانش معلمان می‌پردازد را دنبال می‌کنیم گفت: نیاز داریم با توجه به فناوری‌های جدید و تغییرات اساسی که در حوزه آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد، معلمان مسلح به همه امور باشند.

وی با بیان اینکه چند بسته برای معلمان در نظر گرفته شده است افزود: بسته اول زمان حضور معلمان بود که بحث ۳۰ ساعته شدن آنها مطرح شد که از امسال اجرا می‌شود. از استان‌ها تقاضا داریم ۳۰ ساعته شدن و ۳۰ روز بیمه شدن معلمان را پیگیری کنند و اگر کمتر از این میزان است به تناسب ۳۰ ساعت باید تنظیم شود، چون سازمان تامین اجتماعی هم تکلیفی بر این موضوع دارد. به صورت برخط همه دستگاه‌های ناظر باید ببینند که معلم چند ساعت تدریس می‌کند و چند ساعت بیمه شده است.

محمودزاده با بیان اینکه توانمندسازی معلمان را نیز دنبال می‌کنیم ادامه داد: توانمندسازی را به چهار حوزه تقسیم کردیم، حوزه اول درون مدرسه‌ای است، بعضی از مدارس مجتمعی و شعبه‌ای هستند یعنی معلمان بیشتری دارند مانند مدارس سما، مدارس راهیان کوثر، مدارس انرژی اتمی و ... که آموزش‌های درون مدرسه‌ای دارند، اعلام کردیم که این مدارس می‌توانند با اعلام سیاست‌ها، آموزش‌های ضمن خدمت توانمند سازی خود را داشته باشند.

وی به بحث صلاحیت حرفه‌ای معلمان اشاره کرد و گفت: براین اساس هر معلمی اجازه ورود به مدرسه غیر دولتی را ندارد، باید گزینش شده باشد، صلاحیت عمومی تایید شده داشته باشد و هم آموزش‌های لازم جهت حضور در کلاس را از سوی آموزش و پرورش داشته باشد.

محمودزاده به طرح توانا و شمیم اشاره کرد و افزود: توانا یکی از دوره‌هایی است که در دوره ابتدایی توسط معاونت آموزش ابتدایی برای معلمان آموزش داده می‌شود، ما هم دنبال این هستیم در کنار آموزش‌هایی که داریم، معلمان مدارس غیر دولتی از دوره‌های تخصصی معاونت‌های تخصصی بهره‌مند شوند.