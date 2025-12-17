یادواره تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا با عنوان «مانند فاطمه» با هدف پاسداشت مقام مادران، همسران و دختران شهدا در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، در این مراسم که به همت واحد ایثارگران سازمان و مشارکت حوزه بسیج منطقه۶ برگزار شد، بانوانی مورد تجلیل قرار گرفتند که سال‌هاست بار سنگین فراق را با صلابت فاطمی بر دوش کشیده‌اند؛ زنانی که در سکوت، قهرمانانه ایستادند و با تربیت فرزندان و حفظ آرمان‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه سرخ شهادت شدند.

سردار احمد ذوالقدر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم، با بیان اینکه «به نام فاطمه (س) دور هم جمع شدیم»، تأکید کرد این انسجام و گرمای معنوی چشم دشمنان را کور و قلب‌های ملت ایران را به یکدیگر نزدیک می‌کند. وی این اتحاد را نمادی از قدرت ملی و ایمان راسخ ملت دانست که توانسته در برابر تهدید‌ها و تحریم‌ها مقاومت کند.

وی افزود: خداوند در قرآن تضمین کرده است که ریشه ظلم و مستکبران را از بین ببرد و این وعده در طول تاریخ بار‌ها محقق شده است.

 سردار ذوالقدر با اشاره به شرایط امروز جهان تأکید کرد که استکبار جهانی و سلطه غرب در حال زوال است و ایران اسلامی، علی‌رغم تحریم‌ها و فشارها، روز به روز پیشرفت می‌کند و برای دشمنان خار چشم شده است.

سردار ذوالقدر با یادآوری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی گفت: هدیه خداوند در این نبرد، له شدن اسرائیل و دشمنان بود؛ زمانی که پایگاه آمریکایی هدف قرار گرفت، ترامپ مجبور شد پیام دهد که عملیات را متوقف کنیم.

 وی تأکید کرد این پیروزی‌ها نه تنها نتیجه توان نظامی، بلکه تجلی هدایت الهی و حمایت خداوند در مسیر ملت ایران است.

او در پایان خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجامی که پس از جنگ ۱۲ روزه میان مردم شکل گرفت، هدیه الهی به قلب ما بود و قدرت، صلابت و امید را در میان ملت ایران تقویت کرد.» سردار ذوالقدر این انسجام را نمونه‌ای از پیوند میان ایمان، ایثار و وحدت ملی توصیف کرد.

محمدمهدی حسن‌زاده، در سخنان خود با تبریک ایام ولادت حضرت زهرا (س) و تأکید بر اینکه کل ایام سال متعلق به آن بانوی بزرگ است، ابراز داشت که این مناسبت‌ها فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مقام مادران، همسران و دختران شهدا فراهم می‌کند.

وی با اشاره به توفیق مجموعه بسیج شهرداری تهران برای حضور مستمر در جمع خانواده‌های معظم شهدا گفت: در طول سال، هر هفته افتخار داریم به دیدار خانواده شهدا برویم و از آنان مدد می‌گیریم تا در مسیر ادامه راهمان ثابت‌قدم باقی بمانیم.

حسن‌زاده همچنین گزارشی از فعالیت‌های سازمان در برگزاری یادواره‌های شهدا، راهیان نور و سایر برنامه‌های فرهنگی ارائه کرد و افزود که در بخش‌های مختلف شهرداری، شهیدانی تقدیم انقلاب شده‌اند که نام و راهشان برای همه ما چراغ راه است.

غلامعباس کیانی مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران نیز با اشاره به رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و قدردانی از خانواده‌ای این شهدای گرانقدر گفت: قدرت ایران و صلابت ایران به برکت خون شهدایی است که در جریان جنگ تحمیلی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح با شجاعت سینه سپر کردند و نگذاشتند خاک پاک کشورمان به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

گفتنی است، «مانند فاطمه (س)» تنها یک عنوان نبود؛ روایتی زنده از زنانی که فاطمی زیستند، زهرایی صبوری کردند و با ایمان خود، چراغ راه نسل‌ها شدند. این مراسم، ادای دِینی بود به بانوانی که بی‌هیاهو، بزرگ‌ترین حماسه‌های تاریخ معاصر را رقم زده‌اند.

مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
